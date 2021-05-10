الرئيس الجزائري يمهل 10 أيام لإنهاء تعاقدات مع شركات مغربية بعد تقليص الشركات الفرنسية

أشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون أصدر تعليمات رئاسية للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.

وجاء في التعليمات أن مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة تبالغ في التعاقد مع كيانات أجنبية، في إشارة إلى شركات مغربية.

يتي ذلك بعد تقارير تحذر من مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد، مع الاشارة إلى كل من شركتي SAA وCAAR بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.

وأضافت التعليمة أن شركة جازي أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر. وأكد الرئيس تبون في تعليمته على أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق. وشدد رئيس الجمهورية على أن مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية.

و اعتبر الرئيس تبون تلك العلاقات التعاقدية بأنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفوض. كما أشارت التعليمة إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر. وكشف رئيس الجمهورية في تعليميه عن توجييه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.

يذكر أن أول القرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري تبون مطلع العام الماضي لدى توليه الرئاسة كان “وقف العمل مع مكاتب الدراسات الأجنبية” في المشاريع الكبرى، والتي أكد أنها تستنزف سنوياً من خزينة الدولة خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفق وسائل الإعلام المحلية كانت الغالبية العظمى من تلك المكاتب “فرنسية”، ما يعني خسارة الاقتصاد الفرنسي عوائد سنوية تقدر بالقيمة ذاتها.

وهي المكاتب التي كانت تختص بإعداد دراسات عن مشاريع تتعلق أساسا بقطاعات الري والموارد المائية والسكن وقطاع الخدمات.

وتشير مختلف التقارير الإعلامية المحلية بالجزائر إلى أن التحقيقات مع أركان نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في تهم فساد أوصلت إلى حقائق تشير إلى “منح العقود لمكاتب الدارسات الفرنسية بطرق غير قانونية وأخرى لم تكن البلاد بحاجة لخدماتها”.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن النفوذ الاقتصادي الفرنسي تضاعف في الجزائر خلال السنوات الـ10 الأخيرة من حكم بوتفليقة للجزائر، فيما كانت الحكومة الجزائرية تنتقد طبيعة المشاريع الفرنسية, واعتبرت بأن باريس “تنظر للجزائر كسوق لمنتجاتها وليست سوقاً استثمارية”.

وبناء على ذلك، قررت الحكومة الجزائرية منح الأولوية لمكاتب الدراسات المحلية في مختلف المشاريع التنموية، مع تجميد المشاريع الكبرى بسبب تداعيات جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، وتأثير ذلك على عائدات البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات.