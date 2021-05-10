أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي دمج هيئتي “الزكاة والدخل” و”الجمارك” في هيئة واحدة باسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، ووافق على تنظيمها.

شغل سهيل أبانمي منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، قبل تكليفه في مارس الماضي محافظاً للهيئة العامة للجمارك إضافة إلى عمله.

وسبق له تولي مناصب قيادية متعددة منها: وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة، ومستشار وزير التجارة “التجارة والصناعة آنذاك”، والمشرف العام على برنامج “قوائم”.

ويملك أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية. وشغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها.

صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لـ #هيئة_الزكاة_والضريبة_والجمارك بمرتبة وزير .. pic.twitter.com/aIFeF8pxqM — التعيينات (@SaudiDecisions) May 9, 2021