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وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل لإصلاح العلاقات

(رويترز) – قال مسؤولون لرويترز إن وزير الخارجية التركي سيزور السعودية لإجراء مباحثات الأسبوع المقبل في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتجاوز الخلاف بين البلدين وتأتي زيارة الوزير المزمعة عقب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، إحدى القوى الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

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وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل لإصلاح العلاقات

وقال المسؤولون الأتراك الذين طلبوا الحفاظ على سرية هويتهم إن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة يوم الثلاثاء أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 مايو أيار.

وقال مسؤول تركي رفيع “بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا” مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.

وكان التنافس السياسي مع دول عربية حليفة للولايات المتحدة وتدخلات عسكرية في المنطقة قد أبرز نفوذ أنقرة غير أنه أضعف تحالفاتها في العالم العربي مما أدى لانعزالها.

يذكر أن تركيا  تواجه أزمة حادة ومؤشرات اقتصادية سيئة، وانفجار التضخم بعد ارتفاعات الأسعار المتتالية بعد انهيار الليرة أمام العملات الرئيسية. وأدى العجز التجاري المتزايد وتدهور التوقعات إلى هبوط الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة وبلغت الليرة مستوى متدنيا بلغ 8.31 مقابل الدولار متعافية من أضعف مستوى لها البالغ 8.4850 الذي بلغته أمام الدولار الأمريكي 25 أبريل/نيسان الماضي.

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