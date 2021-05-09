الإمارت: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ من 11 مايو

جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020_2021.

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