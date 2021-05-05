السعودية توافق على استحواذ شركة أدنوك على 15 محطة وقود في المملكة

ونقلت صحيفة ” عكاظ” عن مصدر في الهيئة العامة للمنافسة إن الهيئة قامت بدراسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ المشار إليها لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودية .

تعلن #الهيئة_العامة_للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الإقتصادي بين:

شركة أدنوك الدولية للتوزيع

شركة مزايا الأولى pic.twitter.com/ZUzLY8Sdcu — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) May 5, 2021

وذكر المصدر، عن أن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عدداً من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالاستحواذ على محطات وقود في السوق السعودية.