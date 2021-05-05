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السعودية توافق على استحواذ شركة أدنوك على 15 محطة وقود في المملكة

وافقت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء)، على عملية استحواذ «شركة أدنوك الدولية للتوزيع» على 15 محطة وقود في المملكة، إذ قامت الهيئة العامة للمنافسة بإصدار خطاب عدم ممانعة لطلب التركز الاقتصادي بين «شركة أدنوك الدولية للتوزيع»الإماراتية و«شركة مزايا الأولى» السعودية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية توافق على استحواذ شركة أدنوك على 15 محطة وقود في المملكة

ونقلت صحيفة ” عكاظ” عن مصدر في الهيئة العامة للمنافسة إن الهيئة قامت بدراسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ المشار إليها لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودية .

وذكر المصدر، عن أن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عدداً من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالاستحواذ على محطات وقود في السوق السعودية.

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