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السعودية: دمج هيئتين لإطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك لتصبح “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” بهدف رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية..

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: دمج هيئتين لإطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وصدر قرار الدمج بعد أن عقد مجلس الوزراء جلسته يوم أمس الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء وتقرر دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.

وسارعت الهيئة الجديدة “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” بتدشين حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” zatca_sa@، وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: “‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة”.

واتبعتها بتغريدة أخرى: “‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك”.

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