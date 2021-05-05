السعودية: دمج هيئتين لإطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وصدر قرار الدمج بعد أن عقد مجلس الوزراء جلسته يوم أمس الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء وتقرر دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.

وسارعت الهيئة الجديدة “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” بتدشين حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” zatca_sa@، وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: “‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة”.

واتبعتها بتغريدة أخرى: “‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك”.

الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك. pic.twitter.com/EImzYmTpdn — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 4, 2021