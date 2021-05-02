حيل التسويق تواكب صرعات يولو وفومو

تشير بلومبرغ إلى أن ما يعرف بعبارة الخوف من تفويت الفرصة سيدفع بالموظفين للعودة لمكاتبهم.

ستستحوذ عليك أفكار أنه سيفوتك الكثير ببقاءك في المنزل بعد عودة الزملاء المكاتب بعد، أين هي أجواء المرح مع التندر بالنكات والضحك بدونك، وماذا عن النميمة والأحاديث الأخرى التي سيفوتك سماعها؟

لا بد أن ذلك سيثير مخاوفك ويدفعك للتخلي عن الملابس المريحة والتأنق قليلا للعمل في المكتب بحسب مزاعم الرئيس التنفيذي المشارك بشركة جنسلر أكبر شركة معمارية في العالم من حيث الإيرادات ويلفت أندي كوهين في تقريره الذي نشر على موقع لينكد ان، إلى أن الشعور بضرورة الحضور للاستماع إلى تفاصيل هامة وراء ما يجري من حوارات بعد الاجتماعات الدورية في العمل مثل المعلومات التي تتم ستحصل عليها بحضورك شخصيًا وتفاصيل دقيقة مع السياق تعجز التقنيات على نقله خلال شاشة الكمبيوتر، جراء التفاعل وجها لوجه وفرص التميز الوظيفي ، و يُجري معهد جينسلر للأبحاث مسحًا سنويًا لاكتشاف كيفية تقسيم الموظفين لأوقاتهم بين أربعة أنشطة: التركيز ، والتعاون ، والتواصل الاجتماعي ، والتعلم. في عام 2020 ، كان هناك انخفاض حاد (27%) في الوقت المستغرق في التعاون ، بانخفاض من 43٪ ، وزيادة مقابلة في الوقت الذي يقضيه التركيز ،

و بالنظر إلى أن البحث يظهر أيضًا أن الشركات الأكثر نجاحًا هي الأكثر تعاونًا ، “فهذه علامة حمراء هناك” ، كما تقول. وجدت دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 2400 موظف أمريكي لشركة جنسلر الصيف الماضي أن 19٪ فقط أرادوا العمل في المنزل بدوام كامل.

ولا يقتصر الخوف من ضياع الفرصة على الوظائف بل أصبح يكتسح التسويق والمبيعات بعد أن اجتمعت ظروف عديدة لصعود التسويق بأسلوب التلاعب النفسي الذي يسمى فومو أي إثارة خوف المستهلك من تفويت موضة يقبل عليها الجميع وهي اختصار Fear of Missing Out مع مفهوم يولو الذي يعبر عن الخوف من تفويت الفرصة وهي اختصار لعبارة “أنت ستعيش لمرة واحدة فقط”، كي تسارع لشراء منتج ما أو حتى الاستثمار بالاسهم لأحدى الشركات كونها أحدث الصرعات كما جرى مؤخرا مع أسهم جيم ستوب وغيرها، وكانت عمليات شراء أسهم هذه الشركة الأمريكية المغمورة قد تحولت لظاهرة عالمية بعد إقبال الكثير من الشبان على شراء اسهمها من دول عديدة حول العالم.

الخوف من تفيت الفرصة Fear of Missing Out، أصبح سلاحا قويا في التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت خلال مرحلة الجائحة الحالية.

وتستند هذه الأساليب المستجدة لأصول التسويق الأساسية مثل عامل الندرة ، أي أن العدد محدود (بالطبع لا صحة لذلك في الواقع في أغلب الأحيان)

لينساق المشتري إذا كان سهل الانقياد أمام العروض الترويجية المقدمة ومع فترة الجائجة التي هيمنت فيها مشاعر عدم اليقين ليسارع كثيرون لتقليد الآخرين من المقربين دون تفكير عقلاني في عمليات الشراء.

الإشباع الفوري للرغبات بإثارة مخاوف على هذا المبدأ (يولو: عش ليومك فأنت ستعيش مرة واحدة) أصبح استراتيجية جديدة للتسويق لدى كبرى الشركات بالاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي واستعجال المستهلك بالشراء بزعم أن هذه الخطة تحول 60% من الجمهور المستهدف خلال 24 ساعة إلى مشترين لتلك المنتجات.

ويجري ذلك من خلال “سفراء المنتجات” أو مشاهير الشبكات الاجتماعية أو حتى المشاهير العالميين مثل دريك وفرق الراب وغيرهم، أو مشتركين بأسماء مستعارة ينتحلون صفة مساهمين بحوار في منصات أو منتديات رقمية.

وسبق أن أشارت دراسة قبل سنوات إلى أن نسبة كبيرة من جيل الألفية تورطت بالاستدانة لمواكبة ما يشتريه أصحابهم، وبالطبع يتوقع أن يكون تأثير الجائحة قد زاد هذا المعدل في دول عديدة حول العالم.

ولحسن الحظ هناك رد قوي على هذه المفاهيم من معسكر معارض وذلك بإطلاق رد بنفس النكهة وهو “جومو” وهي اختصار لمسرة الابتعاد وتفويت ما تقوم به الجموع (JOMO Joy Of Missing Out).