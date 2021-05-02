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ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون تقفز فوق 200 مليار دولار

تجاوزت الثروة الشخصية للرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” جيف بيزوس 202.3 مليار دولار يوم الجمعة عقب إعلان أمازون عن نتائج فصلية قوية .

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون تقفز فوق 200 مليار دولار

بلغ صافي ثروة بيزوس 202.3 مليار دولار امس الجمعة، وفقًا لتحري موقع فوربس. فيما كان رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية بلغت 182.8 مليار دولار، بينما احتل ايلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا المرتبة الثالثة بصافي ثروته الشخصية 172.5 مليار دولار.

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وكان مؤسس أمازون قد تجاوز سابقًا حاجز 200 مليار دولار في أغسطس الماضي، حيث دفع الشراء الناجم عن الوباء سهم عملاق التجارة الإلكترونية إلى مستويات عالية جديدة، ويعتبر بيزوس أكبر مساهم فردي في أمازون. 

وجاءت هذه الزيادة في صافي ثروة بيزوس بعد أن سجلت أمازون أرباحًا قوية في الربع الأول. وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 44٪ لتصل إلى أكثر من 108 مليارات دولار، متجاوزة التوقعات الداخلية.

 

ويتوقع أن  يتخلى بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في وقت لاحق من هذا العام.  ويتنافس كل من جيف بيزوس وايلون موسك على المركز الأول في قائمة أثرياء العالم، حيث صنف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا نهاية الشهر الماضي كاغني شخص في العالم.

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