اتفاق لبناء مصنع سيارات ومركبات هيدروجين في نيوم

أعلنت شركة هايزون موتورز – وهي إحدى الشركات العالمية الموردة للمركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات بالاشتراك مع المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة (“المجموعة الحديثة”) – وهي أحدى التكتلات الصناعية السعودية، أعلنتا اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيوم من أجل تطوير مصنع تجميع السيارات في نيوم وهو أحد مشروعات جيجا في شمال غرب المملكة العربية السعودية والذي بلغت تكلفته 500 مليار دولار.

وتلتزم نيوم في أن تصبح مستدامة تمامًا وأن تقوم بالاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% مع صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. وسوف يلعب النظام البيئي بالهيدروجين الأخضر دورًا حيويًا في كل من عملية تصدير الطاقة المتجددة وتقنيات الكربون الصفرية في مجالي الطاقة والنقل داخل نيوم. وقد التزمت الشركات العالمية باستثمار ما يزيد عن 5 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم في أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين في العالم. ومن المتوقع أن تصبح نيوم منطقة لأحد أكبر التركيزات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار في العالم.

تطمح شركة هايزون أن تكون في طليعة موفري مركبات الأسطول التجاري شديدة التحمل داخل نيوم والتي سوف تكون بمثابة واجهة على أوسع نطاق بالمملكة وخارجها.

وتخطط شركة هايزون والمجموعة الحديثة وشركة نيوم إلى العمل بشكل وثيق على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة من أجل الانتهاء من الخطط والمواصفات الخاصة بمصنع التجميع الإقليمي الجديد، والذي من المتوقع أن يصل إلى إنتاج سنوي ما يقارب 10,000 مركبة. ومن أجل تسهيل إنشاء المصنع الجديد، سوف تندمج هايزون والمجموعة الحديثة في شركة مشتركة باسم هايزون موتورز الشرق الأوسط، والتي سيكون تركيزها على توريد المركبات التجارية ذات الانبعاثات الصفرية التي تحمل علامة هايزون في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تسريع

انتقال الطاقة

يعتبر نيوم واحد من محافظ الاستثمارات العالمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وواحدً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

علق كريج ناست، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لشركة هايزون موتورز قائلاً: “نحن نعتبر أن نيوم واحدًا من أكثر التطورات المبتكرة والعالمية الطموحة. وتأتي التقنية التي تمتلكها شركة هايزون في طليعة المركبات التي تعمل بطاقة الهيدروجين وحلول خلايا الوقود، وقد تطورت على مدار سنوات عديدة. ونحن نفخر بأن نقيم شراكة مع المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة من أجل إنتاج مركبات خالية من الانبعاثات في نيوم وبالمنطقة. ويعتبر الهيدروجين وقودًا أساسيًا في وسائل النقل التجارية شديدة التحمل، وتعمل على تحريره من تبعيته للوقود الحفري. إن هذا المشروع يفتح الطريق أمام دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد من أجل تحقيق انتقال الطاقة، وسوف تساعد شراكة المجموعة الحديثة مع هايزون في تحويل ذلك إلى حقيقة”.

وقد عقب عبدالعزيز فهد الحموه، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة قائلاً: “إن المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة متحمسة لتكوين فريق مع شركة هايزون لتمكين نيوم من هدفها بأن تصبح مجتمعًا خاليًا من الانبعاثات، ومن أجل توطين صناعة المركبات التجارية وشديدة التحمل ذات الانبعاثات الصفرية الخاصة بشركة هايزون. ولكن هذه هي الخطوة الأولى فقط. ومن خلال مشروعنا المشترك – أي شركة هايزون موتورز الشرق الأوسط – فإننا نستهدف دمج المركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في الاقتصاد عبر المنطقة. فهذه الشراكة تعد خطوة كبيرة نحو تحويل ذلك إلى حقيقة”.

وقد عقب رولاند كيبنر، المدير التنفيذي للهيدروجين والوقود الأخضر وشركة نيوم قائلاً: “تقوم نيوم بتطوير نظام بيئي من الهيدروجين متعدد الأبعاد، وهي مكان رائع لتنشيط التقنيات والتطبيقات القائمة على الهيدروجين من أجل استخدامها في نيوم وخارجه. ونظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتأثيره كمنارة للابتكار وإمكانية الحياة في المستقبل، فإن عملية التصنيع المحلية سوف تصبح نتيجة طبيعية كلما تطور نيوم. إن إقامة شراكة مع هايزون والمجموعة الحديثة سوف تعجل بطموحات الاكتفاء الذاتي الخاصة بنيوم، وهي فرصة عظيمة لتسليط الضوء على التطبيقات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين والتي تعتبر مكملة للحلول الكهربائية عن طريق البطاريات، ولاسيما بالنسبة لخدمات النقل الثقيل والطويلة المدى. فنحن نعتبر أن الهيدروجين هو أكثر الحلول العملية لإمداد العالم بالطاقة غدًا وهذا عرض آخر لالتزامنا نحو إنشاء أول مدينة مستدامة ذات انبعاثات صفرية من الكربون على مستوى العالم”.

وعقب أيضاً إيريك أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار والحد من استخدام الكربون قائلاً: “تأسست شركة الاستثمار والحد من استخدام الكربون لغرض صريح ألا وهو تحديد الأعمال التي تقوم على الابتكار للحد من انبعاث الكربون فى مجال الصناعات العالمية. وتعد هايزون – في جوهرها – منصة للتكنولوجيا ذات عدد كبير من التطبيقات المشتقة منها. سوف يتم الكشف كما توقعنا عن مستقبل الهيدروجين من خلال حالات استخدام مجموعة واسعة من وسائل النقل بما في ذلك النقل بالشاحنات الثقيلة والعربات والحافلات، ولا يمكن أن نكون أكثر بهجة ونحن نرى هايزون تعرف على أنها منصة رائدة للإسراع في تحول وسائل النقل.

علاوة على ذلك، فقد كنا نعتقد دائمًا أن الوعد كان عالميًا. إن قدرة دول الخليج على الاستفادة من عمليات حصولها بشكل وفير وكبير على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوف تصبح رائدة في مجال تطوير الهيدروجين قد تصبح هائلة دون حد والحلول على المدى القريب مع فرصة تجارية كبيرة، حيث تسعى الفئات المتعلقة بوسائل النقل إلى إيجاد بديل للسولار وأنواع الوقود التقليدية. ونحن متحمسون بشدة للمستقبل بسبب هذا الجهد، ونهنئ فريق هايزون ونشيد برؤية المجموعة الحديثة ونيوم في رسم مسار نحو مستقبل خال من الانبعاثات”.

تحدد مذكرة التفاهم هذه الأهداف الحالية للأطراف فيما يتعلق بمنشأة التجميع وتسليم السيارة، ولكن هذه الأهداف لن تشكل التزامات ملزمة على أي طرف فيها حتى يتم تنفيذ الاتفاقيات النهائية.