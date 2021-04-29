المملكة رؤية وأرقام

سجل العام الجاري حراكاً عملياً واقعياً لمشروعات استثنائية في ظروف عانى منها كبار الدول المتقدمة، وحراكاً مكوكياً بالعالم أجمع، قبضت بزمامه الرياض بقمة G20، وريادتها للمجموعة وإنقاذ صورتها التي انهارت أمام وباء كورونا، حيث شاهد العالم ما يُثبت الحراك الأخير بجدارة التوجه السعودي الواضح، ومن هي القائدة برؤيتها «رؤية السعودية 2030»، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ 5 سنوات، ظهرت ركائزها المشروعات العملاقة التي ينتظر أن تشكل حال اكتمالها نموذجاً عالمياً فريداً في الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وجودة الحياة وتوليد الوظائف بما يزيد على 1.6 مليون وظيفة، عبر استحداث قطاعات اقتصادية كبيرة ستلقي بظلالها على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يبرز في مقدمها التحول إلى السياحة، وتكاملها مع مشروعات الرؤية الكبرى.

ولعل أهمها عدداً من المشروعات المحورية، ومنها مدينة «ذا لاين»– المدينة الأنقى عالمياً والأكثر ذكاء – وتدشين تصاميم جزر مشروع «البحر الأحمر» ورحلة عبر الزمن للسياحة التاريخية والأثرية في منطقة «العلا»، وكذلك تدشين مشروع «السودة»، بالإضافة إلى افتتاح أول مشاريع «الطاقة البديلة» في سكاكا، والإعلان عن «استراتيجية الرياض»، واستراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة»، معززة ببرنامج شراكة القطاعين العام والخاص (شريك)، بل وكشفت الرؤية عن ملامح استراتيجية لتطوير مدينة الرياض والتي تحوي قرابة 100 مبادرة ومشروع، يُحول العاصمة السعودية لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد البلاد، حيث إن الاقتصادات العالمية تقوم على المدن، واستهداف وصول سكان الرياض إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030. كما ستحتضن أكبر مدينة صناعية في العالم بحجم استثمارات حكومية تتمثل في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بقيمة 220 مليار دولار.

ولعل كلمة ولي العهد هي الفيصل: ليُصبح مجموع ما سوف تنفقه السعودية خلال السنوات العشر المقبلة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حيث ستشهد السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال عبر صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ليصبح مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، بجانب الإنفاق الحكومي المقدَّر بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) مضافا للإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.

لتفخر السعودية بالذكرى الخامسة لـ«المملكة2030» لتمضي في طريقها بفضل القيادة الطموحة والحُكم الرشيد، رغم التحديات والمؤامرات الإقليمية والدولية التي تريد لقطار الرؤية أن يتعثر، ولنهضة السعودية الجديدة أن تتوقف، حفظ الله وطننا الحالم!!.

خالد الجاسر