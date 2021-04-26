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السعودية تسلم مطرقة مجموعة العشرين لإيطاليا

سلّمت السعودية مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس حالياً الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021م، وقد جرى ذلك خلال مراسم تسليم رسمية في السفارة الإيطالية للمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 26 أبريل 2021،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسلم مطرقة مجموعة العشرين لإيطاليا

 وجرى ذلك بمشاركة سعادة الشربا السعودي الأستاذ عبد العزيز الرشيد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية السيد فالريو دي بارول، حيث شهد الحفل تسليم الشربا السعودي المطرقة الفخرية التي جرت العادة على استخدامها خلال اجتماعات الشربا من قبل الرئيس خصوصاً في اختتام الاجتماعات، والذي بدأ هذا التقليد خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين في العام 2016م، ومنذ ذلك الحين يتم تسليم المطرقة لكل رئاسة تالية.

وبهذه المناسبة، قال الشربا السعودي الأستاذ/ عبدالعزيز الرشيد: “تقدّر السعودية شراكتها مع إيطاليا وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، ونؤكد دعمنا لشركائنا الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة واستمرار تطوير الشراكة الإيطالية السعودية”. الجدير بالذكر أن السعودية ترأست مجموعة العشرين خلال عام 2020م، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضوًا في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- و السعودية – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022م- حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص السعودية على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

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