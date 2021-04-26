أهمية اعتماد النهج الاستثماري من قبل الحكومات

لطالما لعبت الحكومات الدور الرئيسي المؤثر في دفع ونمو الاقتصادات الوطنية حول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، حيث كان لبعضها تأثير أكبر في تنمية القطاعات والمؤسسات داخل حدودها السيادية. وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تحيط ببيئة الأعمال، واستمرار تداعيات الوباء، تظهر العديد من التوقعات حول إمكانية إقبال الحكومات، خلال الأشهر المقبلة على توفير المزيد من الدعم المادي أو حزم التحفيز، للشركات الفردية التي تعتبر العناصر الأكثر أهمية في تعزيز حيوية الاقتصاد في كافة دول العالم.

بالفعل، التزمت الحكومات المختلفة بتقديم الدعم المالي الكامل في ضوء الخسائر المرتبطة بالوباء والتي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تلقت شركات الطيران الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الدعم بسبب الآثار المترتبة على توقيف الرحلات الجوية بشكل غير مسبوق، في وقت شهدت مجموعات واسعة من الشركات ممارسات مماثلة على مستوى العالم.

ورغم التوسع في تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات الحديثة، إلا أن الطرق الهادفة لدعم الشركات تواجه حتماً مجموعة من التحديات التي يجب مراعاتها. وعلى الرغم من الإقبال غير المسبوق من قبل الشركات لطلب المساعدات والمنح الحكومية في ظل الأوضاع السائدة، إلا أن الأبحاث والدراسات المختلفة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أظهرت أن الشركات التي تتلقى الدعم المادي الحكومي، بصرف النظر عن القطاع العاملة فيه، تميل إلى تحقيق نتائج أسوأ من تلك التي تعمل بشكل مستقل، دون طلب المعونات المالية الحكومية:

وكمثال على ذلك، أظهرت الإحصاءات أن إجمالي عوائد المساهمين لمدة 10 سنوات للشركات التي تلقت الدعم الحكومي، وتلك التي لم تتلق الدعم بلغت 14.2٪ و 16.8٪ على التوالي. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تؤكد الدور السلبي للدعم الحكومي في تراجع الأداء، إلا أنها تظهر بأن هذا الدعم، غير كافٍ في الغالب، لتمكين الشركات من ضمان نجاحها واستمرارية أعمالها.

برأينا في بوسطن كونسلتيج جروب، فإن الدعم الحكومي يكون أكثر فاعلية عندما يتم استثماره على مستوى قطاع معين أو صناعة محددة، الأمر الذي يساهم في خلق بيئات أعمال مواتية مع لوائح مناسبة، وبنية تحتية موثوقة، مع قدرة الوصول إلى الأسواق المفتوحة، وجذب الكفاءات الأكثر تخصصاً. ويساهم هذا النهج في تأسيس بيئة أعمال متطورة، تساهم في تعزيز نمو اللاعبين من ذوي الإستراتيجيات السليمة والكفاءات المتميزة، لضمان استمرارية العمل على النحو الأفضل.

ومع ذلك، ستستمر الحكومات في تقديم الدعم لأنواع معينة من الشركات لأسباب عديدة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، ودفع عمليات تنمية القطاعات والنظم المتكاملة، وتحقيق أولويات الأمن القومي. وعلى هذا النحو، يبدو من الجلي بأن القروض التي توفر الدعم الحكومي تتطلب اعتماد نهج مختلف، يرتكز بالكامل على بنية تحتية مبتكرة، مع قابلية مرنة وسلسة للتنفيذ، كجزء من خطة تنمية اقتصادية واسعة النطاق على المدى الطويل.

تمكين الشركات عبر توفير المساعدة التي ترتقي بمستوى القيمة التي توفرها هذه الشركات

من المؤكد أن يشهد المستقبل، على ضوء التطورات العالمية المتسارعة، تدخلاً حكومياً متزايداً لدعم الشركات، حيث تتوقع معظم الدراسات، ظهور نماذج سياسية واقتصادية وتجارية جديدة، تشجع المشاركة والدعم الحكوميين. وبصرف النظر عن السيناريو المستقبلي، يتوقف النجاح والقدرة التنافسية في هذا الإطار، على تبني الحكومات عقلية المستثمر مع العمل على تغيير قواعد وأنظمة المشهد التنافسي – ويمكن تسريع الوصول إلى هذا الواقع الجديد عبر أربع خطوات أساسية.

ويمكن أن توفر الخطوات التالية، بالتماشي مع النماذج العالمية، مصدر إلهام يمكن تطبيقه من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي:

1- تحديد الشروط والمعايير الواجب الالتزام بها للحصول على الدعم

يتوجب على الحكومات في مرحلة التقييم، الحرص على وضع معايير شاملة يجب الالتزام بها من قبل المؤسسات، التي تم اختيارها في القائمة النهائية من الشركات المؤهلة للحصول على الدعم – وضمان استمراريته. وبصرف النظر عن المواقف التنافسية المواتية، أو استراتيجيات النمو الواضحة، أو السجلات الحافلة بالمساهمات المجتمعية، يجب تطبيق هذه المعايير على كافة الشركات المؤهلة للحصول على الدعم. ويمكن للحكومات في هذا الصدد، تركيز جهودها لتوفير الدعم للمؤسسات التي تمتلك القدرات والكفاءة اللازمة للمساهمة في دفع التقدم الاجتماعي أو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات. وتعتبر هذه الممارسات اللبنة الأساسية، لتعزيز تنافسية الشركات عالمياً حتى في حال عدم حصولها على الدعم اللازم. على سبيل المثال، وافقت حكومة كوريا الجنوبية على ضخ مليار دولار أمريكي لزيادة حجم رأس المال شركةHyundai Merchant Marine ، ومنذ ذلك الحين تحرص الحكومة على استمرارية هذا الدعم، لتجنب أي اضطراب في الاقتصاد الكوري.

2- تحديد الأهداف والروافع المطلوبة

يمكن تقسيم عمليات الدعم الحكومي لثلاثة نماذج أولية، ويمكن لكل منها اعتبار الشركات كجهات فاعلة تتميز بمرونة عالية وأداء فائق وتنافسية متميزة في السوق العالمية. فيما يتعلق بالنمو القوي، يمكن للحكومات التركيز على الشركات الرائدة في إطار زمني محدد، مع تبني طرق متنوعة تشمل توفير عقود الشراء وعمليات الاندماج والاستحواذ وتوحيد القطاعات. وفيما يتعلق بالتوسع الدولي، يمكن تحقيق النجاح عبر توفير مجموعة من الروافع، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للتصدير، وعقد اتفاقيات الشراكة مع الحكومات الأخرى، وممارسة الضغط على نظرائهم على المستوى القيادي. وفي الوقت نفسه، يمكن تسريع النموذج الأولي الثالث – مواءمة الأولويات الوطنية – من خلال مخصصات النفقات الرأسمالية، وتطوير البنية التحتية، واستيعاب الابتكار وتوفير العمالة الماهرة وتلبية الاحتياجات.

على مدى ثلاثة عقود من الستينيات إلى الثمانينيات، قامت إحدى الحكومات الآسيوية بتطوير عمليات التصنيع الوطني، عبر توقيع مجموعة من اتفاقيات الترخيص التي حدت من المنافسة في قطاعات معينة. يُظهر المثال الحالي، قيام الحكومة بتقديم الدعم لتكتل صناعي متنوع، وإنشاء شراكات تعليمية، وتسهيل الوصول إلى الأصول والعقود الحكومية.

3- توفير الدعم للحد من تأثيرات السوق

يتوقف التحول إلى المنافسة أيضاً، على دور الحكومة في الحد من تشوهات السوق والمنافسة والمخاطر المرتبطة بها، كأمر فائق الأهمية، وصولاً لتعزيز التنافسية الرشيدة للمؤسسات المختلفة. الأمر الذي يستوجب في هذا الإطار، تحديد الأطر الزمنية الملموسة لدعم الشركة وتنفيذ أهدافها. ويتطلب ذلك، إعطاء الأولوية للعمليات الدولية عند الاقتضاء في المرحلة الأولى من الدعم، سواء عبر وضع الخطط الملائمة لتعزيز الصادرات أو توفير المنح لدعم أنشطة الاستثمار الأجنبي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أيضاً تسهيل عمليات النمو المحلي في حال احتاجت الشركات إلى نطاق كبير للتنافس. وتعتبر خطة إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية، التي بموجبها طلبت الحكومة إجراء تغييرات إدارية، مثالاً واضحاً على أهمية تحديد الأطر الزمنية لأي شكل من أشكال الدعم الحكومي للشركات.

4- تعزيز المرونة وتوقع النتائج السلبية

يعد التكيف السريع مع المعلومات والسيناريوهات الجديدة، خلال كل مرحلة من مراحل الدعم، أمر ضروري، لضمان النتائج الإيجابية. لذلك، يجب على الحكومات تقييم ديناميكيات السوق والإشراف على عمليات الشركات التي يتم توفير الدعم لها، لتعزيز المرونة عند توفر الإمكانات والفرص أو التعرض للمخاطر. ومن الأهمية بمكان أيضاً تقبل فكرة عدم تحقيق النجاح المنشود، لأسباب مختلفة.

على هذا النحو، يجب على الحكومات الاستعداد للاعتراف بأوجه القصور، وعند الضرورة، توقيف الدعم. ذلك أن استمرارية دعم الشركات ذات الأداء المتدني يعيق نمو الإنتاجية، ما يفترض على الحكومة ضرورة متابعة النتائج والإنجازات البارزة لقياس النجاح على نحو مستمر. على سبيل المثال، قام صندوق الثروة السيادية الماليزي Khazanah Nasional Berhad بالاستثمار في مجموعة من المستشفيات، خلال الفترة الممتدة من عام 2005 حتى عام 2012. وشملت هذه الاستثمارات شراء 24٪ من شركة Parkway Pentai ، أحد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في جنوب آسيا، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى IHH Healthcare Berhad ، والذي اُعتبر ثاني أكبر مجموعة مستشفيات من حيث القيمة السوقية في جميع أنحاء العالم.

وعلى ضوء ما تقدم، يتعين على حكومات الشرق الأوسط التي تمضي قدماً في التخطيط لتوفير الدعم المؤسسي، تبني عقلية المستثمر والمحافظة على هذا النهج خلال كل مرحلة من مراحل الدعم. واعتماداً على الإجراءات والتوصيات الشاملة المفصلة أعلاه ، فإنه من المرجح للغاية تحقيق النجاح في مساعدة الشركات على جني المزيد من الأرباح وتعزيز مكانتها الريادية في مشهد المنافسة العالمي.