انتاج قريب لأول حافلة تحمل شعار صُنع في سلطنة عمان

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “كروة موتورز” في سلطنة عمان إن الشركة تستعد في الوقت الحالي لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد أن كان ذلك مقررا العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت عن البلوشي قوله إن الشركة تستعد في الوقت الحالي لإنتاج

أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضاف في حديث تنشره مجلة الدقم الاقتصادية في عدد أبريل الذي يصدر الأسبوع الجاري إن الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة، غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات، إذ إنها سوف تنتقل لاحقا إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنويا، غير أن

الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 حافلة إلى 700 حافلة.

ويعد المصنع أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين السلطنة ودولة قطر عبر إسهام جهاز الاستثمار العماني بحصة 30 بالمائة، وشركة مواصلات قطر بحصة 70 بالمائة.

ويضم المصنع 3 ورش رئيسة هي ورشة التقطيع واللحام، وورشة الصباغة وورشة تجميع المعدات والمحركات، وعندما يؤكد المهندسون أن الحافلة أصبحت جاهزة يتم اختبار إمكاناتها في ساحة الفحص المخصصة لذلك. وتوجد بموقع المشروع أيضا ورشة للإصلاح، ومحطة ثانوية للكهرباء، وغرفة معدات التبريد، ومحطة للوقود، بالإضافة إلى مبنى الإدارة وبعض المرافق الأخرى.

وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي إن إنتاج الحافلة الجديدة التي تحمل العلامة التجارية “KARWA” والمكتوب عليها “صُنع في سلطنة عمان” ليس بالأمر الهيّن، موضحا أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها. مؤكدا أن الشركة تركز على إنتاج حافلات مميزة قادرة على السير في مختلف الطرقات وتتحمل أقسى ظروف الطقس. وسيسهم المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية

الخاصة بالدقم من خلال استخدام تسهيلات ميناء الدقم وموانئ السلطنة

الأخرى لاستيراد قطع الغيار وهياكل الحافلات والمواد الخام الأخرى وتصدير الحافلات، كما سوف تسهم الشركة ومنتجاتها في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة وشركات الشحن. ويوفر ميناء الدقم الواقع على خطوط الملاحة الدولية لمصنع “كروة

موتورز” الوصول بسهولة إلى الأسواق الدولية في آسيا وافريقيا، كما أن سهولة الوصول إلى الميناء يضمن للموردين وصول شحناتهم من قطع الغيار إلى المصنع في أسرع وقت ممكن.