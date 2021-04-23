احتيال على مستثمرين بملياري دولار نفذته شركة للعملات المشفرة في تركيا

كما أوقفت الشرطة 62 شخصا في عمليات دهم الجمعة لاحتمال ارتباطهم بشركة “ثوديكس” thodex.com التي ترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير.

وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي “الاحتيال الخطير وتأسيس منظمّة إجرامية”.

ونشر مسؤولو أمن أتراك الخميس صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار اسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها.

وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزير، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا.

وعلّقت منصة “ثوديكس” التداول بعدما نشرت رسالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.