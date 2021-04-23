لبنان مستعد للتعاون لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي

وأضاف الوزير لرويترز أن الأمن اللبناني “يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها”.

ودعا فهمي إلى “مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما”.

وكان عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال قد قال لرويترز إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وأضاف لرويترز أن الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج الي قد تتخذ إجراءات مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية يوم الجمعة إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وأضافت الوزارة في بيان “نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين”.

وتابع البيان قائلا “تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل “بأقصى الجهود” لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

يذكر أن إجمالي صادرات لبنان إلى السعودية بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 273.1 مليون ريال، أي 72.82 مليون دولار بحسب بيانات رسمية سعودية.