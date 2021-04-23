الأسهم الأمريكية تهبط بفعل تقارير عن مقترحات ضريبية من بايدن

تحدثت التقارير أيضا عن عزم بايدن زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، في مقترح قال البعض إنه سيكون من الصعب أن يقره الكونجرس.

وقال توماس هايس، رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب في صندوق التحوط جريت هيل كابيتال، “لو كانت هناك فرصة لإقراره، لتراجعنا ألفي نقطة.”

وقال بول نولتي، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الاستثمار في شيكاجو، إن أي حديث عن مقترح لزيادة الضرائب يستثير أعصاب الناس، فيدفعهم إلى المسارعة للبيع قبل التحقق من الأمر.

وقال “هو أقرب إلى رد فعل تلقائي مؤقت.”

وأبلغت مصادر رويترز أن بايدن سيقترح زيادة ضريبة الدخل الحدي إلى 39.6 بالمئة من 37 بالمئة ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقارب مثليها إلى 39.6 بالمئة على من يحققون أكثر من مليون دولار سنويا.

وأضافوا أن المقترح يستهدف توفير نحو تريليون دولار لإنفاقها على رعاية الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي وإجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.94 بالمئة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9 بالمئة، وفقد المؤشر ناسداك المجمع 0.94 بالمئة.

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