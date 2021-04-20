السعودية: شركات صينية تهتم بمشاريع التخصيص

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نظم المركز الوطني للتخصيص اللقاء الثاني خلال هذا العام وضمن لقاءاته الدورية وخطة تفاعله مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي بحضور ومشاركة أكثر من (100) من مختلف المستثمرين والشركات الصينية المهتمة بالمشاركة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين والتى يقودها المركز الوطني للتخصيص.

وأوضح مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة هاني الصائغ أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في اسواق جديدة مثل السوق السعودي. وبالإضافة الى تسليط الضوء على أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها والتى تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة مثل قطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.

وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للاطلاع والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراُ في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطوراً وفرصاً مضاعفة في الاستثمار خلال الاعوام القادمة مما ينعكس ايجاباً على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلي وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي كأبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.

وأضاف أن المركز ومن خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم.

نظم #المركز_الوطني_للتخصيص ملتقى المستثمرين الصيني والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات والفرص الاستثمارية بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030 pic.twitter.com/yxOCXe52dg — المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) April 19, 2021

ونوه بإطلاق المركز بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدولين على الاطلاع والمعرفة بالفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.