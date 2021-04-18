تريليونات واقتصاد عالمي مُنهار!

الديون العالمية تتضخم في كل مكان تقريباً حول العالم، وتُثير القلق، ولها تأثير كبير في زعزعة مفاصل النظام المالي العالمي، جراء زيادة ضخ الحكومات حزم إنقاذ لاقتصاداتها، فجزءاً كبيراً من الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي اليوم نتاج ما يقرب من 16 تريليون دولار من الحوافز المالية وضخ السيولة من الحكومات والبنوك المركزية، بخاصة في الدول الغنية؛ ولمواجهة التداعيات التي جلبها وباء كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي كله، وبسب تجاوز حجم الديون للناتج المحلي الإجمالي، كما حدث في الولايات المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لذا بدأت الجهات الدولية المختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحذير من الآثار المترتبة على هذه الديون، خصوصاً في الدول النامية أو الناشئة والتي تبدو حساسة وأكثر خطورة فيها>

إلا أن الوضع في اعتقاد الغالبية، ما زال تحت السيطرة حتى الآن، رغم المخاوف من توقف النشاط الاقتصادي بشأن هجمة مُرتدة للجائحة، يحذر منها الجميع، بعدما شهد الاقتصاد الدولي تعافياً بسباق التلقيح في عدد من البلدان الغنية كأميركا والصين. ورغم ذلك، فإن موجة جديدة من عمليات الإغلاق من أوروبا إلى كندا تهدد هذا النمو، وأكدته كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في استضافة الاجتماع مع البنك الدولي، في استعراض القضايا التي تواجه محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، على هامش انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت 5- إبريل، حتى 11 أبريل، وينضم إليها صانعو السياسات من مجموعة “العشرين” وغيرها من المؤسسات الدولية الأخرى.. قائلةً: “نافذة الفرصة تغلق بسرعة”، مُضيفةً: “كلما استغرق الأمر وقتاً أطول لتسريع إنتاج اللقاحات وإطلاقها، كان من الصعب تحقيق هذه المكاسب”.

لذلك ستُهيمن الاستجابة الوبائية بما في ذلك توزيع اللقاحات ومساعدة الدول التي تكافح تداعيات الوباء على المحادثات هذا العام؛ لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. ومواجهة أية تحورات جديدة لـفيروس “كوفيد-19” وعمليات الإغلاق التي تقوض الانتعاش العالمي مع تقييم الإجراءات لمنع الضرر الدائم للفئات السكانية الأشد فقراً وضعفاً.. فكما نعلم أن لبنان تخلف العام الماضي عن السداد، ودول أُخرى حولها قد تتخلف عن السداد في العام الحالي، وأعباء الديون تتعاظم. والوضع ليس أفضل في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي وصل في العام الماضي حجم ديونهما إلي 54 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 46 % في عام 2019. علماً بأن “تونس” على سبيل المثال، يجب عليها سداد مليار دولار سنويا كدفعات حتى عام 2025، الأمر ينطبقُ على نسبة الدين في الدول المستوردة للنفط في المنطقة، والتي تصل إلى 93 % من إجمالي ناتجها المحلي في العام الجاري، فبريطانيا تجاوزت ديونها حجم ناتجها المحلي، إلا أنها ليست مهددة بالعجز عن السداد، كما أن أدواتها الاقتصادية المستدامة ومرونتها في هذا المجال، ستوفر لها قوة دفع في هذا المجال، بل وكانت الحكومة الأميركية قد تعهدت وحدها بنحو 5 تريليونات دولار في الإنفاق التحفيزي منذ بدء الوباء، ليتوقع تقرير “وول ستريت جورنال”، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام من التوسع المتوقع بنسبة 5.5 % في يناير، رغم انكماش في عام 2020 بنحو 3.5 %، وهو الأسوأ منذ الكساد الكبير.

وكان الصندوق قد توقع في يناير الماضي نمواً بنسبة 5.1 في المئة هذا العام في الولايات المتحدة، لكن المتنبئين من القطاع الخاص عززوا توقعاتهم منذ ذلك الحين إلى 7 في المئة أو أكثر، بعد إصدار مارس (آذار) لحزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وكان من المتوقع أن تنمو الصين، التي سيطرت على الوباء بسرعة أكبر لاستئناف الإنتاج والصادرات، بنسبة 8.1 في المئة.

هناك أدلة مقنعة على أن تحورات وسلالات جديدة أكثر قابلية للانتقال من الإصدارات القديمة، حيثُ اقترحت بعض الدراسات المعملية أن المحصول الحالي من اللقاحات قد يفقد بعضاً من فعاليته عند مواجهة المتغيرات عدة دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل على وجه الخصوص، مما قد تدفع الحكومات إلى إغلاق أجزاء من اقتصاداتها مرة أخرى، رغم تفاؤل العلماء على نطاق واسع بأن أنظمتنا المناعية قادرة على التكيف أيضاً، ورغم أن الثروات الاقتصادية تتباعد، واللقاحات ليست متاحة بعد للجميع، وفي كل مكان لا يزال كثير من الناس يعانون فقدان الوظائف وزيادة الفقر، في حين أن عديداً من البلدان تتخلف عن الركب.. والاستجابة المالية التي قدمها العالم في G 20 نحو 5 مليارات دولار لم تكن كافية، فهل يمكن للاقتصاد التغلب على المُتغيرات الجديدة؟.

خالد الجاسر