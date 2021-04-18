الفنّ شكلٌ آخر من أشكال الاستثمار البديل

يعتبر الفنّ خياراً غير تقليدي بالنسبة للمستثمرين، إذ لا يمكن تداوله بسهولة مثل فئات الأصول التقليدية كالأسهم والسندات والنقد والسلع وما إلى ذلك. إنّه من الأصول غير السائلة جداً، نظراً إلى أنّه من غير الممكن شراء الأعمال الفنية وبيعها بسرعة في البورصات كما أنّه ثمّة تكاليف عالية ترافق شراء وبيع الأعمال الفنية مثل رسوم التقييم والتأمين والنقل والتخزين والمزاد.

لماذا يلجأ إذاً الكثير من المستثمرين إلى عالم الفن كاستثمار بديل؟

يعتمد تقييم الفنّ على المنظور الخاص لكلّ شخص، انطلاقاً من تاريخ العمل الفني والرغبة العالية في اقتناء أعمال فنية خاصة بفنان معيّن، وبالتالي لا تُعتبر الأعمال الفنيّة أصولاً أساسية كما هو الحال مع الأسهم والسلع. ونتيجة لذلك، يعد الفنّ سلعة مميّزة لا ترتبط قيمتها ارتباطاً وثيقاً بسلوك أسواق الأسهم والسندات، وبالتالي لا تتأثّر قيمة الفن بشكل ملموس بالظروف الاقتصادية العالمية. ولذلك بدأ المستثمرون الآن باعتبار الفنّ فئة أصول بديلة وجذابة وخياراً مميّزاً للتنويع والتحوط ضدّ الأسواق المتقلبة.

ولا شكّ في أنّ الاستثمار الحكيم في الفنّ المناسب سيأتي ثماره على الرغم من التكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها ذلك لاسيّما وأنّنا نشهد ارتفاعاً في الطلب على الأعمال الفنية النادرة والمرغوبة. وقد لاحظنا ازدياد هذا التوجّه خلال السنوات الأخيرة لاسيّما مع الأفراد الأثرياء الذين يرغبون في حفظ ثرواتهم بأسلوب مميّز وغير تقليدي.

ذلك، وشهدنا أيضاً زيادة كبيرة في نشاط صناديق الثروة السيادية ذات التوجّه الثقافي من دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر التي تتمتّع بثروات كبيرة ورغبة لافتة لاقتناء الأعمال العظيمة، والمثال الأهمّ على ذلك هو قيام المملكة العربية السعودية بشراء لوحة سالفاتور موندي للرسام دا فينشي مقابل مبلغ يناهز النصف مليار دولار، في ما يُعتبر أضخم عملية شرائية لعمل فني في التاريخ.

وحتّى الآن، يتعلّق كلّ ذلك بشراء قطع فنية فعلية كأصول مادية، ولكن كما سبق وذكرت، فإنّ الفنّ هو من الأصول غير السائلة إلى حدّ كبير، وبالتالي لا يُنصح بالاستثمار فيه للأشخاص الذين يرغبون في استراتيجية خروج سهلة أو الحصول على نقد سريع.

إضافة إلى ذلك، لا يقتصر موضوع شراء عمل فني على اختيار لوحة لمونيه في المزاد وتعليقها على الحائط في منزلك، بل إنّها أكثر تعقيداً من ذلك إذ يستلزم توفير البيئة المناسبة والآمنة مع التحكّم الملائم بدرجات الحرارة، فضلاً على حمايتها من أيّ عوامل بيئية أو حتّى من السرقة. ولا ننسى أيضاً مسألة التأمين. وبالتالي، على أيّ شخص يرغب في بدء مجموعة فنية أن يفكّر أيضاً بالتكاليف الكبيرة التي سترافق قراره.

ومع ذلك، ما الخيارات المتاحة أمامك إذا لم تكن تمتلك الملايين اللازمة للغوص في مجموعة من أعمال العظماء؟

الخبر الجيّد هو أنّه تمّ تأسيس عددٍ من الصناديق القائمة على الفن لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يوجّهون أنظارهم إلى الاستثمار في هذا المجال. ويمكن للصناديق الفنية أن تجتذب اهتمام المستثمرين من غير الأثرياء إذ توفر القوة الشرائية المجمعة والتنويع والإدارة المهنية. وتوظّف هذه الصناديق أشخاصاً متخصّصين للتعامل مع المشتريات والنقل والتخزين، إضافة إلى القيام ببيع الأعمال الفنية ذات القيمة العالية نيابة عن مستثمري الصندوق في الوقت المناسب فقط.

أُسّست مجموعة صندوق الفنون الجميلة Fine Art Fund Group في لندن عام 2001، وهي واحدة من أقدم وأكبر الصناديق، مع أكثر من 350 مليون دولار أمريكي من الأصول بموجب عقد. وتشمل أحدث الصناديق والأصغر حجماً صندوق الاستثمار في الفنون الجميلة Fine Art Invest Fund بقيمة 18 مليون دولار ومقرّه مالطا، ومجموعة تيروش ديليون Tiroche DeLeon Collection بقيمة 20 مليون دولار والمسجلة في جبل طارق.

يُعدّ مؤشّر Artprice 100، مؤشّراً جيداً على أداء السوق، وهو مصمّم على شكل محفظة للأعمال الفنية التي تمثل أهمّ مئة فنان في السوق، استناداً إلى المبيعات بالمزاد لفنانين معينين خلال السنوات الخمسة الأخيرة. مع ذلك، ونظراً إلى أن الصندوق لا يعتمد على الملكية الفعلية لجزء أو كلّ الأعمال الفنية، فما من صناديق أو صناديق يتم تداولها في البورصة بناءً على هذا المؤشر.

وثمّة أيضاً خيارٌ آخر يتيح الاستثمار في أضخم دور المزادات الفنية مع أسماء مرموقة وشهيرة مثل سوذيبيز وفيليبس وكريستيز التي تقدّم بديلاً لافتاً وجذاباً للاستثمار في الأعمال الفنية.

تمنح المنصّة الرقمية لبنك سويسكوت عملاءها وصولاً كاملاً إلى تداول الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المتداولة في البورصة والمشتقات في الأسواق في أنحاء العالم أجمع، وكل ذلك في مكان واحد، بما في ذلك الأسهم المدرجة للمنتجات. وتُعدّ الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري والسلع كلّها أمثلة على استثمارات بديلة أخرى يمكن تحقيقها من خلال سويسكوت.