بلدات فرنسية تبدل أسمائها خوفا من رقابة فيسبوك

واشار موقع بوليتيكو إلى تقرير لإذاعة ميلودي المحلية والذي أشار إلى أن فيسبوك قام في الشهر الماضي-19 مارس- بحجب صفحة بلدة بيتش دون تقديم أي أسباب لتخسر البلدة قناة تخاطب السكان البالغ عددهم 5 آلاف، و باقي المتابعين للصفحة، مما دفع ببلدة مجاورة لها اسم مشابه لتغيير اسمها رسميا (ليصبح فيل دورباك Ville de Rohrbach) لتجنب خسارة صفحتها على فيسبوك.

وقامت مسؤولة التواصل في البلدة بعمل صفحة جديدة على فيسبوك لتحمل هذه المرة الرمز البريدي للبلدة (وهو Mairie 57230) وقالت للإذاعة المحلية إنها لم تفلح في الحصول على رد من فيسبوك حول ازالة صفحة البلدة التي يعود تاريخ تسميتها لحصار حمل ذات الاسم ودام 230 يوما خلال الحرب الفرنسية سنة 1870.

وسبق أن تسبب ذات الاسم بأزمة مع الولايات المتحدة سنة 1881 حين رفض السفير الأمريكي اسم ساحة قريبة من السفارة الأمريكية في باريس (Place de Bitche in Paris) والذي اختير تكريما لجهود بلدة بيتش في الحرب، واضطر الفرنسيون لتغيير اسم الساحة لتحمل اسم ساحة الولايات المتحدة الأمريكية.