الإمارات تطلق أكبر حملة من نوعها لتوزيع ١٠٠ مليون وجبة لإطعام

وقال سموه : الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة .. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة http://100millionmeals.ae“.

وأضاف سموه: “سنعمل مع الجمعيات الانسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير ..إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير “.

الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة .. يوجد ٥٢ مليون شخص مهدد بالجوع على بعد ٤ ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة ١٠٠ مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع ١٠٠ مليون وجبة في ٢٠ دولة في المنطقة https://t.co/r39GdhBPeq pic.twitter.com/r9N6dxok5R — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2021