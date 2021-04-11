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الإمارات تطلق أكبر حملة من نوعها لتوزيع ١٠٠ مليون وجبة لإطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة 100 مليون وجبة التي تعتبر أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تطلق أكبر حملة من نوعها لتوزيع ١٠٠ مليون وجبة لإطعام

وقال سموه : الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة .. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة  في 20 دولة في المنطقة  http://100millionmeals.ae“.

وأضاف سموه: “سنعمل مع الجمعيات الانسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير ..إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير “.

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