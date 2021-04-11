الكويت تستعد لنظام إدارة الضرائب

واشارت الصحيفة استنادا لمصادر حكومية أن وزارة المالية ماضية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS المزمع طرحه في مناقصة عامة قريباً.

وتقول الصحيفة إنه من المتوقع الاستعانة بخبرات من الخارج لتدريب الكوادر الوطنية على استخدام البرنامج الجديد وإدارته، خصوصاً أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

وتلفت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تعديل أو إضافة على القوانين الضريبية في الكويت، سواء فيما يتعلق بالمواطنين او المقيمين او الشركات، مبينة أن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أنواع الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ، بغض النظر عن تفاصيل وظائف القوانين الجديدة.

يذكر أن الكويت تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بحلول 2021، وتطبق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة.

وتنتظر الكويت الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، إذ تنص المادة الـ134 من الدستور الكويتي على ألا تطبق ضرائب في البلاد إلا بقانون. وتطبق دولة الكويت ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.