السعودية تنفذ حكم الإعدام بثلاثة جنود من وزارة الدفاع

نفّذت السلطات السعودية السبت حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود اتهمتهم ب”الخيانة العظمى”، حسبما أفادت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية (واس) على موقعها الالكتروني إنّ الجنود محمد بن أحمد بن يحيى عكام وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي أقدموا على “ارتكاب جريمة الخيانة العظمى”.

وأضافت “أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية”.

وتم تنفيذ حكم الإعدام السبت “بقيادة المنطقة الجنوبية”، قرب الحدود مع اليمن.

وأشار البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ) ، بقيادة المنطقة الجنوبية.

وتضيف بأن وزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.