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ملياردير جديد كل 17 ساعة واحتواء الصين السريع لكورونا ساهم بزيادة الثروات فيها

انضم 493 من الوافدين الجدد إلى قائمة أثرياء العالم أي ما يقرب من ملياردير جديد كل 17 ساعة خلال 2020، وفقًا لمجلة «فوربس» التي أشارت إلى أن 40 من أصل 493 ملياردير جديد دخلوا هذا النادي الحصري الذي وصل عدد أعضائه إلى 2755 عضوا بفضل ظروف جائحة كوفيد 19

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ملياردير جديد كل 17 ساعة واحتواء الصين السريع لكورونا ساهم بزيادة الثروات فيها

205 ملياردير جاؤوا من الصين وتضم قائمة المليارديرات في العاصمة الصينية  100 ملياردير بعد إضافة 33 شخصا خلال العام الماضي، حسب المجلة، وبذلك تفوقت على نيويورك، حيث يوجد ما مجموعه 99 مليارديرا، مما جعلها في المرتبة الأولى خلال السنوات السبع الأخيرة.

 

 وساعد احتواء الصين السريع لانتشار مرض كوفيد-19 وصعود التكنولوجيا وأسواق المال عاصمتها على احتلال هذا المركز.

ومع أن عدد المليارديرات في بكين أعلى منه في نيويورك إلا أن مجموع ثروات مليارديرات نيويورك يفوق مثيله في بكين بقيمة 80 مليار دولار بحسب بي بي سي

وكان لدى الهند ثالث أكبر عدد من أصحاب المليارات، حيث بلغ عددهم 140 مليارديراً. وفي المجموع، بلغت ثروة المليارديرات الـ 1149 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.4 تريليون دولار أميركي، وهي ثروة مليارديرات أميركا.

وشهدت الصين، كما الولايات المتحدة، نموا في نشاط عمالقة التكنولوجيا خلال الوباء الأخير، حيث شهد التسوق عبر الإنترنت ازدهارا كبيرا، وهو ما أدى إلى خلق ثروات كبيرة لمؤسسي ومساهمي شركات التكنولوجيا الضخمة.

ويظل جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، أغنى شخص في العالم للعام الرابع على التوالي. ونما صافي ثروته بمقدار 64 مليار دولار إلى 177 مليار دولار العام الماضي.

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