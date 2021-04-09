لماذا يؤيد بيزوس مشروع بايدن فرض الضرائب على الشركات الأمريكية؟

وتتفنن الشركات الأمريكية في التهرب من الضرائب إذ يكفي أن تعيد استثمار عوائدها في مشاريع جديدة ونفقات مختلفة أخرى كي تقلص أرباحها التي قد تصل إلى صفر وبالتالي لا تدفع ضرائب فضلا عن وجود العديد من مسؤولي إدارة بايدن ممن عملوا سابقا مع أمازون أو ينوون العمل فيها بعد خروجهم من الإدارة وبالتالي فهم سيسهمون برسم تفاصيل الخطة الضريبية بما لا يزعج أمازون.

وكان الرئيس الأمريكي انتقد أمازون بشأن الضرائب بعد أن نقل تقرير تفاصيل لجوء عشرات الشركات إلى حيل قانونية مختلفة لتجنب دفع الضرائب على الأرباح في عام 2019، وذكر أمازون بينها.

ويقول معهد السياسات الضريبية والاقتصادية، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الضريبية، إن أمازون دفعت 9,4% كضريبة فدرالية على أرباح قدرها 20 مليار دولار، بعد سنتين لم تدفع خلالهما أي شيء. ويعود هذا المعدل المنخفض جزئياً إلى التعديل الضريبي الذي قرره دونالد ترامب في عام 2017 وأدى إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من 35% إلى 21% في عهده.

ويعتزم جو بايدن إعادتها إلى 28%. لكن أمازون استفادت أيضاً من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتخفيض الأصول والاستثمارات. وللدفاع عن نفسها، تسلط مجموعة سياتل الضوء بانتظام على مساهماتها في تكوين الثروة والوظائف. –

ونقلت ا ف ب فحوى تقرير أفاد أن 55 شركة أمريكية كبرى تهربت من دفع الضرائب في عام 2020 رغم تحقيقها أرباحا تجاوزت 40 مليار دولار، بحسب القوائم المالية للشركات.

وقال التقرير الأمريكي، إن الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب خلال العام المالي الماضي استغلت الثغرات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي أقرتها إدارة الرئيس السابق ترامب بموجب قانون الإصلاح الضريبي.

وكان بايدن كشف الأربعاء الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وخلق “ملايين الوظائف” في البلاد، مقترحاً تمويل هذه الخطة جزئياً من خلال زيادة الضريبة على الشركات من 21% الى 28%، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 35% قبل أن يخفّضها المليادير الجمهوري إلى 21%.

وإذ شدّد بايدن يومها على أنّه ليس لديه “أيّ شيء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات”، أوضح أنّ رفع الضريبة على الشركات إلى 28% سيعود على الخزينة الفدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاماً.