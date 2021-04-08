استثمار سعودي بشركة التكسي الطائر ليليوم

غافين غيبون- أريبيان بزنس: أعلن معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII-I) ومقره المملكة العربية السعودية عن تمويله لشركة ليليوم Lilium ، وهي شركة متخصصة في الطائرات النفاثة الكهربائية ، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا.

ويقول ريتشارد أتياس ، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار المستقبلي السعودي : “يتماشى استثمارنا في ليليوم مع مهمة المعهد وهي دعم المبادرات والمشاريع التي سيكون لها تأثير إيجابي على البشرية.”

انضم معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي FII-I إلى مجموعة مستثمرين بالشركة وهم صندوق بيلي جيفورد مدير ، والصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك وتينسينت وفيروفيا وإل جي تي وغيرهم.

تعد شركة ليليوم الألمانية أحدث شركة ناشئة في مجال الطيران الكهربائي يتم طرحها للاكتتاب العام. وكانت قد أعلنت مؤخرا عن نيتها إطلاق خدمة التاكسي الطائر بين المدن في عام 2025.تقول ليليوم إنها لا تزال على المسار الصحيح لإطلاق خدمات الركاب في مواقع متعددة حول العالم بحلول عام 2025. تبلغ سرعة الطائرة النفاثة الجديدة ذات السبعة مقاعد 280 كيلومترًا في الساعة على ارتفاع 10 آلاف قدم ومداها 250 كيلومترًا.

تقدمت Lilium للحصول على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في عام 2018 ، والتي تستغرق عادةً عدة سنوات ، كما تقدمت الشركة أيضًا للحصول على شهادة مع هيئة الطيران الأوروبية EASA .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، استثمرت في شركة ليليوم، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تطوير بدائل مستدامة وصديقة للبيئة لمحركات الوقود التقليدية في قطاع السفر الجوي والاستفادة منها.

وتعد شركة ليليوم رائدة في صناعة محركات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وهي طائرات كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً وتمثل طريقة مستدامة وأقل استهلاكاً للكربون لنقل المسافرين وتجاوز الاكتظاظ المروري والتنقل بين المدن، وربط الوجهات الإقليمية لمسافة تصل حتى 250 كم.

وحصلت طائرة ليليوم على شهادة (CRI-A01) من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وهي الجهة التي تمنح التراخيص الأساسية في أوروبا، وتسعى الطائرة إلى الحصول على شهادة موازية في الولايات المتحدة الأميركية من هيئة الطيران الاتحادي.

من جانبه، قال مسؤول الإستراتيجيات في ليليوم ألكسندر عسيلي: ” ننظر إلى مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على أنها واحدة من المنصات العالمية الرائدة للاستثمارات المؤثرة المستدامة وشريكة إستراتيجية قادرة على المساعدة في قيادة رؤيتنا المتمثلة في هيكلية عالمية مفتوحة لسفر جوي حيادي الكربون”.

يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعد فئة جديدة من المؤسسات أو المعاهد الفكرية الهجينة التي يتمثل جزء من مهمتها في دعم تطوير التكنولوجيات الهادفة إلى معالجة أكبر التحديات الاجتماعية والبيئية، وتضطلع بأداء واجب عالمي يتمثل بالاستثمار المباشر في الشركات المبتكرة المتعمقة في مجال الاستدامة ومن ثم دعم نمو هذه الشركات وأثرها.