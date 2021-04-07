مشاهير يدخلون لأول مرة قائمة مليارديرات العالم

ثروة كيم، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي التي تعمل أيضا في مجال منتجات التجميل وعروض الأزياء ارتفعت من 780 مليون دولار في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى مليار دولار، لتنضم إلى نادي حصري يجمع ألفين و755 شخصية في قائمة فوربس للمليارديرات في العالم.

وذكرت فوربس أن السبب الرئيسي في ارتفاع ثروة كاردشيان40/ عاما/ يتمثل في شركتيها “كيه كيه دبليو بيوتي” للمستحضرات وشركة “سكيمس” للموضة النسائية والتي حققت نجاحا عبر الدعاية في وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن فوربس قالت إن ثروة ثروة نجم موسيقى الراب الأمريكي كاني ويست لا تتجاوز ملياري دولار بعد أن أعلن مؤخرا أنه ثروته وصلت لمستويات قياسية بفضل مبيعات العلامة التجارية التي أطلقها لتفوق ثروته ما لدى النجمة أوبرا وينفري التي لاتزيد ثروتها عن 2.5 مليار دولار.

اللافت في قائمة المليارديرات دخول تايلر بيري إلى هذه القائمة وهو الفنان البالغ من العمر 51 عاما ويعمل مخرجا سينمائيا وممثلا كوميديا ومنتجا وكاتب سيناريو.