وزير الخارجية السعودي في عمان لتأكيد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الرسالة التي حملها للملك عبدالله الثاني الأمير فيصل الذي وصل إلى المملكة الإثنين تؤكد “وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه”.

وأكد الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء “عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات”.

وأكد الوزيران أن “أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات”.

تأتي زيارة الوزير السعودي بعد يومين من اتهام الحكومة الأردنية للأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله الذي يحمل الجنسية السعودية، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية وآخرين من الحلقة المحيطة به بالضلوع في مخطّط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”.

ونفى الأمير حمزة التهم الموجهة إليه مؤكدا انه قيد الإقامة الجبرية. وتم توقيف أكثر من 16 شخصاً في إطار هذه القضية.

وأكّد ولي عهد الأردن السابق في رسالة وقّعها الاثنين بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة أنّه سيبقى “مخلصاً” للملك عبد الله الثاني.