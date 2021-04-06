الكويت تقر مسودة قانون لتأجيل أقساط القروض بميزانية تحمل أكبر إنفاق في تاريخ الكويت

ولفت المركز إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي القوانين التالية: – مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا. و مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا

وأضاف أنه جرت إحالة القانونين إلى أمير الكويت للموافقة عليهما.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية أنه مع إحالة الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2020ـــ2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تضاف إليها مصروفات مواجهة تفشي {كورونا} (500 مليون دينار)، أصبح الإنفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت (24.1 مليار دينار كويتي).

وافق مجلس الوزراء على مشروعي القوانين التالية:

– مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا

– مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا

وقرر رفعهما الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/T5MRcix82O — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) April 5, 2021