الحيل القابضة تستحوذ على شركة الشركاء المتحدون للاستثمار

قامت الحيل القابضة المحدودة، شركة الاستثمار الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها أبوظبي، بالاستحواذ على شركة الشركاء المتحدون للاستثمار (“AIP”). ومع إتمام هذه الصفقة بنجاح، أصبحت شركة الشركاء المتحدون للاستثمار مملوكة الآن من قبل شركة الحيل القابضة.

تأسست شركة الشركاء المتحدون للاستثمار في عام 2007، وتم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي شركة استثمارية رائدة تقدم خدمات متنوعة مثل إدارة الأصول والاستثمارات البديلة وإدارة الثروات وخدمات الأوراق المالية والاستثمار للشركات والاستشارات المصرفية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد حمد جاسم الدرويش: “مع إتمام هذه الصفقة، أصبحت شركة الشركاء المتحدون للاستثمار الآن شركة خدمات مالية محلية بالكامل، تهدف إلى أن تكون المحطة التي تعمل على إدارة الثروات والأصول ومجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها”.

وقال السيد إياد أبو حويج، العضو المنتدب لشركة الشركاء المتحدون للاستثمار، إننا متحمسون لهذا الاستحواذ الذي يضم مجلس الإدارة الجديد الذي يتكون من مديرين ذوي سمعة طيبة وخبرة، والذي سيوفر التوجيه والإرشاد الذي يصب نحو تحقيق رؤية الشركة.

كما أضاف السيد أبو حويج: “نحن في المراحل النهائية من تطوير مجموعة جديدة من المنتجات التي سيتم إطلاقها خلال هذا النصف الأول من هذه السنة. وستمكن هذه المنتجات الشركة من تلبية طلب السوق على الاستثمارات الآمنة والسائلة والفريدة عبر فئات الأصول المختلفة.

تعمل شركة الشركاء المتحدون للاستثمار مع مختلف مديري الأصول البارزين والشركاء الاستراتيجيين، وهي الآن بصدد إطلاق تمويل للاستثمار في الدخل الثابت، ورأس المال الخاص، ورأس المال الاستثماري، وتمويل التجارة، والبنية التحتية. وأضاف السيد أبو حويج أنه بالإضافة إلى تعزيز تنويع فئات الأصول، فإن هذه التمويلات ستُظهر أيضاً بصمة جغرافية متنوعة، مع تركيز بعض التمويلات على مناطق محددة في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن شركة الشركاء المتحدون للاستثمار

تأسست شركة الشركاء المتحدون للاستثمار في عام 2007، وتم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي شركة استثمارية رائدة تقدم خدمات متنوعة مثل إدارة الأصول والاستثمارات البديلة وإدارة الثروات وخدمات الأوراق المالية والاستثمار للشركات والاستشارات المصرفية.