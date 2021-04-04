ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة يقول إنه قيد الإقامة الجبرية

وأصدر حمزة التسجيل بعد الأنباء التي أفادت بأن الجيش الأردني طلب منه “التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”. ونفى قائد الجيش يوسف الحنيطي في وقت سابق أنباء عن اعتقال حمزة.

وقال حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد.

وأضاف أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية. وقال “أن قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد”.

كما تابع “الأردن يعاني من الفساد والمحسوبية، والانتقادات تنتهي بالاعتقالات”. وأضاف “لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي”. وأضاف أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.

يذكر أن الأمير حمزة بن الحسين هو من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني، وتولى ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004، كما كان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.