الأردن يعتقل مستشارا سابقا للملك وأحد أفراد العائلة المالكة في حملة أمنية

قال الأمير الأردني حمزة بن الحسين في تسجيل مصور سرّب إلى “بي بي سي” عن طريق محاميه إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار وتم اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت، واكد “لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي”

ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن قوات الأمن الأردنية اعتقلت مستشارا سابقا للملك عبد الله وأحد أفراد العائلة المالكة وآخرين لأسباب “أمنية”.

وأضافت الوكالة أن السلطات اعتقلت عدة شخصيات منها باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيرا للمالية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو مزيدا من التفاصيل.

ونادرا ما يتم إلقاء القبض على كبار المسؤولين أو أفراد العائلة المالكة في الأردن.

واجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.

وتلعب وكالة المخابرات الأردنية القوية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.