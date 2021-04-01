أرامكو تتصدر أعلى 10 شركات ربحية في المملكة العربية السعودية

وكتب ماجد الخالدي في صحيفة الاقتصادية أن مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة لأكبر عشر شركات ربحية في السوق السعودية، نحو 535.4 مليون ريال منها 461.82 مليون تخص كبار التنفيذيين ونحو 73.55 مليون لأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، وذلك نظير جهودهم المقدمة خلال العام الماضي 2020.

شملت المكافآت كامل التعويضات المدفوعة بما فيها الرواتب والبدلات والمكافآت الدورية والتحفيزية، لأكبر 10 شركات من حيث الربحية للعام 2020.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، حققت تلك الشركات صافي أرباح بلغت 234.75 مليار ريال أي أنها استحوذت على 97 في المائة من صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية لعام 2019، والبالغة نحو 240.6 مليار ريال.

وجاءت الشركات العشر الكبرى من حيث صافي الربح “أرامكو السعودية، البنك الأهلي، إس تي سي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، بنك سامبا،كهرباء السعودية، البنك العربي، المراعي، وأخيرا مصرف الإنماء.

ونما صافي ربح ست شركات مقابل انخفاض أربع، في حين حققت إجمالا تراجعا في صافي الربح بنحو 38 في المائة، مقارنة بعام 2019، متأثرة بتراجع صافي ربح كل من “أرامكو السعودية، بنك الرياض، البنك العربي، ومصرف الإنماء.

وتصدرت مصرفين وشركة في أعلى المكافآت المقدمة نسبة إلى الأرباح المحققة، إذ بلغت المكافآت لكبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة للبنك العربي الوطني نحو 62.4 مليون ريال وهي تشكل نحو 3 في المائة من صافي الأرباح.

وثانيا مصرف الإنماء بمكافآت بلغت 43.8 مليون ريال تشكل 2.2 في المائة من صافي الربح، وكذلك شركة المراعي بمكافآت شكلت 2 في المائة من صافي الربح عند 38.66 مليون ريال.

أما الأكثر توزيعا للمكافآت على كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة من حيث حجم المبلغ، فيأتي في المقدمة أرامكو السعودية بإجمالي مكافآت بلغت 103.9 مليون ريال، تلاه بنك سامبا بمكافآت 72.8 مليون ريال.

في حين جاء بنك العربي ثالثا، تلاه البنك الأهلي بمكافآت بلغت 61.4 مليون ريال، ثم “اس تي سي” والتي بلغت مكافآتها لكبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة نحو 52.4 مليون ريال.

أما في المراتب الأخيرة بين الشركات العشر من حيث حجم المكافآت، فتأتي شركة “كهرباء السعودية” والتي بلغت 24.19 مليون ريال ثم مصرف الراجحي بنحو 31.5 مليون ريال.