محرر في الموقع by محرر في الموقع

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انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% بنهاية 2020

هيئة الاحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% خلال الربع الرابع 2020

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% بنهاية 2020

أكدت هيئة الإحصاء السعودية أن المملكة من أقل الدول تأثرا في نسب البطالة بجائحة كورونا، إذ انخفضت نسبة البطالة إلى 12.6% مع نهاية 2020.

وأشارت الهيئة إلى أن إصلاحات سوق العمل والتحفيز الاقتصادي خفضت بطالة السعوديين وذلك في نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء .

وقالت الهيئة في نشرتها إنه خلال الربع الرابع من عام 2020م قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتركيز على فئة المتعطلين السعوديين؛وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل. 

وأظهر استبيان الهيئة موافقة 93% من السعوديين والسعوديات على العمل في القطاع الخاص.

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