انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% بنهاية 2020

أكدت هيئة الإحصاء السعودية أن المملكة من أقل الدول تأثرا في نسب البطالة بجائحة كورونا، إذ انخفضت نسبة البطالة إلى 12.6% مع نهاية 2020.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تصدر نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م.

للمزيد من التفاصيلhttps://t.co/SNIBtSYt2U#مؤشر_القوى_العاملة pic.twitter.com/qMwlETxfwf — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 31, 2021

وأشارت الهيئة إلى أن إصلاحات سوق العمل والتحفيز الاقتصادي خفضت بطالة السعوديين وذلك في نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء .

وقالت الهيئة في نشرتها إنه خلال الربع الرابع من عام 2020م قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتركيز على فئة المتعطلين السعوديين؛وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل.

وأظهر استبيان الهيئة موافقة 93% من السعوديين والسعوديات على العمل في القطاع الخاص.