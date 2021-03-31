الرئيس المصري يطلق التّحذير الأخير لإثيوبيا

ونقلت وكالات الأنباء تحذير الرئيس المصري من المساس بحق مصر في مياه النيل قائلا إنها “خط أحمر”.

ونقلت بلومبرغ أن هذه التصريحات هي أشد عبارات الرئيس الذي يأمل بأن لا تعتبر تصريحاته تهديدا بل سعيا وراء اتفاق ملزم قانونيا لتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

يأتي ذلك فيما تبدو إثيوبيا عازمةً على إنجاز المرحلة الثّانية من ملء خزّانات سدّ النهضة التي ستبدأ في تمّوز (يوليو) المُقبل دون أيّ اتّفاق مع مِصر والسودان.

واشارت رويترز في تقريرها إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الثلاثاء إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي “أنا مبهددش حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا”.

وتابع “محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا”.

وقال “نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”.

وقال الرئيس المصري خلال تواجده في قناة السويس في معرض حديثه عن الزراعة بمصر إن مصر لا تأخد مياه أحد، موضحا أنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلا من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث.

وأكد الرئيس المصري أن قناة السويس تمثل أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية.

وقال السيسي خلال زيارته اليوم لمقر هيئة قناة السويس، حيث تفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إن أزمة السفينة جاءت لتؤكد أن أهمية القناة باقية وقادرة على نقل 12% من التجارة العالمية.

وأضاف أن حادث السفينة “أكد ورسخ أهمية القناة في ظل الحديث الدائر عن بدائل لها”.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس، مشيدا بأدائهم الذى كان أكثر من مشرف ونجاحهم في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

كما وجه الرئيس المصري بـ “تدبير كافة مطالب هيئة قناة السويس لدعم قدراتها الفترة المقبلة وتوفير كافة المعدات اللازمة” ، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من هذا الحادث.

وأثنى على اهتمام المصريين بحادث السفينة الجانحة قائلًا:”وعي المصريين يجعلنا نتجاوز التحديات والأزمات.”

وقال الرئيس السيسي “إن دلالة وجودنا اليوم في قناة السويس يعد رسالة واضحة للعالم أن الأمور عادت لطبيعتها كما كانت، مشيرا إلى مرور أكثر من 100 سفينة أمس بالقناة، واليوم سيمر تقريبا أكثر من 90 سفينة أخرى”،وفقا لموقع التلفزيون المصري.

وأوضح “أننا سنتأكد من أن الـ 400 سفينة التي كانت عالقة ستتحرك خلال الثلاثة أيام، وعودة الحركة الطبيعية للملاحة” .

كما أكد الرئيس السيسي أن كل شيء عاد مثلما كان وأفضل، لافتا إلى أن قناة السويس قوية باقية قادرة على تلبية متطلبات حركة التجارة العالمية،لافتا إلى ما تعرضت له التجارة العالمية من تأثر نتيجة التوقف المؤقت للملاحة البحرية في قناة السويس.

بدوره، استعرض رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، جهود التعامل مع أزمة السفينة الجانحة وتعويمها وإنقاذها.

وقال ربيع إن تعويم السفينة الجانحة لم يكن ليتحقق إلا بسواعد مصرية، مضيفا: “واجهنا عدة صعوبات أبرزها الرياح وحالة الطقس فضلا عن الأبعاد الضخمة للسفينة”.

وأضاف :”اتخذنا عدة إجراءات للتدخل السريع للتعامل مع السفينة الجانحة، وشكلنا غرفة عمليات للتعامل مع تلك الأزمة”، مشيرا إلى أن حجم التكريك الذي تم بقناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، بلغ بعمق 18 مترًا، لافتًا إلى أنه شارك في عملية التعويم نحو 15 قاطرة.

وأوضح أنه في اليوم الرابع لعمليات التعويم للسفينة الجانحة تم إزالة الستائر الحديدية، وفي اليوم الخامس تم مواصلة عمليات تعويم السفينة من خلال مواصلة أعمال التكريك بعمق 8 أمتار.

ولفت إلى أنه في اليوم السادس تم تعويم السفينة بنجاح بعد عمليات تكريك كبيرة جدا، مشيرا إلى أن أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة هو تحديث أسطول الكراكات.

وقال رئيس هيئة قناة السويس ، إنه بحلول فجر الثلاثاء، مرت 113 سفينة عبر القناة.

وذكر ربيع أنه بحلول نهاية اليوم، من المقرر أن تعبر 140 سفينة أخرى الممر المائي.

وقال خلال عرض أمام السيسي ومسؤولين آخرين “سنعمل ليلا ونهارا حتى تمر جميع السفن في أسرع وقت ممكن”.

وقال ربيع إن الحادث أثبت أن القناة لا تزال “الأقصر والأقل تكلفة والأكثر أمانا والأكثر تأثيرا في التجارة العالمية”.

وفي المتوسط ???، تستخدم حوالي 50 سفينة القناة في اليوم.

وعادت في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح فائق لجهود تعويم السفينة البنمية العملاقة “إيفر جيفن” التي كانت جنحت في المجرى المائي الأسبوع الماضي.

وتم تحرير سفينة الحاويات إيفر جيفن التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 400 متر يوم الاثنين بعد أن علقت السفينة في قناة السويس قبل ستة أيام.

وتوفر قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق للشحن بين آسيا وأوروبا.

وأدى إغلاق القناة إلى تعطيل سلاسل التوريد وأحدث تأثيرات عبر الأسواق العالمية.وأجبر الحادث 422 سفينة على انتظار مرورها.

وتشكل قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر، حيث بلغت إيرادات المجرى المائي 6ر5 مليار دولار العام الماضي.

وتابع الرئيس المصري: “العمل العدائي قبيح ومعركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية”.

وأضاف السيسي، أن لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه واحد من مصر، مشيرا إلى أن بلاده لا تهدد أحد على الإطلاق، ولن يتم المساس بالمياه في مصر”.

وذكر السيسي، أن بلاده ملتزمة بالحوار، ولا أحد يتخيل أن بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

وأوضح أن خلال أسابيع سيكون هناك تحرك إضافي في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول أزمة سد النهضة.