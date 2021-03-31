تصنيف ائتماني بنظرة واعدة

دائماً الأولى بفضل الله، ثُم رجالها المخلصين، وهو نتاج طبيعي لنجاح المملكة في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط مع إنفاقها التوسعي لدعم الاقتصاد في المحافظة على تصنيفها السيادي، ليكون للإصلاحات الهيكلية المالية عبر إصلاحاتها وإجراءاتها الطارئة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية المفاجئة، والتي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، آثرها الكبير في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوضعية المالية العامة، رغم الظروف الوبائية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وتكللت جهود المملكة بتدابيرها الحكيمة التي عززت الثقة بإجراءاتها بدلالة تصدر المملكة مُؤشر “إيدلمان” العالمي الذي عد الحكومة ‫السعودية أنها الجهة الأكثر ثقة على مستوى العالم، من تراجع الدين وانتعاش أرباح صندوق الاستثمارات وهما ما حفزا الإنفاق المحلي.‬

وأكده مؤخراً تصنيف وكالة ” S&P ” الائتمانية للسعودية عند( A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة وعودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021. إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، وهو أمر يؤكد قدرة السعودية في مواجهة الأزمات وإدارتها وخفض انعكاساتها، ليتحسن موقفها المالي العام، منعكساً بالإيجاب على التصنيف السيادي مستقبلاً.

علماً بأن هناك مؤشرات قوية على عودة النمو في عام 2021 بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.

ولعل الدور المحوري للسوق المالية في دعم الاقتصاد، تبرز أهميته أكثر في تنمية القطاعات الجديدة والواعدة كتقنية المعلومات، جاعلاً من نمو السوق، منصة حاضنة لتمويل ونمو قطاعات واعد؛ تنقله لحقبة اقتصاد المعرفة، لذا عملت المملكة بمبدأ المواءمة بين احتياجات الاقتصاد أي ما بين الشأن المالي والاقتصادي لمزيد من الدعم وحاجة المالية العامة لنمو الإيرادات، مما يُثبتُ ويُدعم قاعدة الإصلاحات الجديدة وجعلها أكثر استدامة، وبالتالي السيطرة على الدين العام وخفضه.

من المهم أن تقوم أسواق المال حول العالم وفي العالم العربي تحديداً بتحفيز المدخرات وتحويلها للمشاريع المُجدية سواء في القطاعات القائمة أو في قطاعات جديدة وواعدة، يطرحها مؤتمر اتحاد البورصات العربية (11)، فلنعمل سوياً مع حكومتنا الرشيدة ورؤيتها الحالمة لقيادة عالم واعد داعم للبشرية بتحديث كامل لمنظومات جديدة.

خالد الجاسر