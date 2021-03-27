السعودية تسمح بالأسماء التجارية الأجنبية

نشرت وزارة التجارة السعودية نص مشروع النظام الجديد للأسماء التجارية، ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام الأسماء التجارية الصادر في العام 1420 وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

وسع مشروع نظام الأسماء التجارية في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح أن يكون الاسم مكونا من

حروف أو أرقام، أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية بحسب صحيفة مكة.وحظر الاسم الذي يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه يتمتع برعاية خاصة، أو مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، أو استعماله محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص، وتحدد – بقرار من وزير التجارة – قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية، في حين أجاز مشروع النظام تسجيل الأسماء بلغة أخرى غير العربية.

وجاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء

التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري.

وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية،

وذلك حتى تاريخ 25 أبريل 2021.كما دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع

النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية «استطلاع».

رابط مشروع النظام (ملف بي دي إف)

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/trade/mci/tradename/Documents/%D9%85%D8%B…