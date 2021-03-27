قانون التخصيص السعودي يتدارك تضارب المصالح ويحدد 4 حالات لإنهاء العقد

حدد نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، طرق التعامل مع حالات تضارب المصالح و حالات لإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته، وبيّن أنها تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، للنظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية.

وتنص المادة الثالثة والأربعون من نظام التخصيص على ” حظر أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي اسشتشاري لها، أو أي موظف عام آخر شارك في المهامات المرتبطة بمشروع التخصيص أن تكون له أي مصلحة خاصة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بمشروع التخصيص أو لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وفي حال توافر أي حالة من حالات تضارب المصالح يجب على الشخص المعني الافصاح عنها فورا والامتناع عن المشاركة في أي اجراء أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص لحين زوال اسباب تعارض المصالح.” (نص القانون في صحيفة أم القرى الرسمية)

ووفقا لما نشرته جريدة “أم القرى”، فإنه للجهة التنفيذية ـ بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة ـ إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في حال إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وذلك علاوة على إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه الأوضاع، خلال الفترة المحددة في الإخطار، أو في أي حالات أخرى يحددها العقد.

وبحسب النظام، تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاثة) أعوام، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.

وتتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.

ويجب تقديم التظلم إلى اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه، مصحوبة بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.

ولا يترتب على تقديم التظلم والنظر فيه، وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.

وإذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد، فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص. أما إذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، وإعادة الضمان البنكي إليه.

بينما إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدم من المتظلم، أو جزء منه، وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزانة العامة للدولة.