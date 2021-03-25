محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

الجوع الحادّ يهدّد لبنان واليمن وسوريا والصومال ضمن 20 دولة حول العالم

حذّرت منظّمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، التابعين للأمم المتحدة، في تقرير من أنّ الجوع الحاد سيرتفع بشكل كبير في أكثر من عشرين دولة في العالم، دون توفر أي مساعدة متزايدة أو عاجلة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الجوع الحادّ يهدّد لبنان واليمن وسوريا والصومال ضمن 20 دولة حول العالم

ويحذر التقرير من أن أكثر من 34 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون بالفعل مستويات طارئة من الجوع الحاد، مما يعني أنهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن “حجم المعاناة ينذر بالخطر. يتعين علينا جميعا أن نتحرك الآن وأن نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش ومنع حدوث الأسوأ.”

وأضاف “في العديد من المناطق، بدأ موسم الزراعة للتو أو على وشك أن يبدأ. يجب أن نسابق الزمن وألا ندع هذه الفرصة لحماية إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق الاستقرار فيه وربما زيادته”.

 

ويواجه الناس في اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا مستويات كارثية من الجوع الحاد. وتعاني بعض العائلات في مناطق في جنوب السودان واليمن بالفعل من الجوع والموت، أو أصبحت معرضة لخطر المجاعة.

وبينما توجد معظم البلدان المتضررة في قارة أفريقيا، قال التقرير إنن من المتوقع أن يرتفع الجوع بشكل حاد في معظم مناطق العالم.
كارثة تتكشف

هناك عدة عوامل وراء الارتفاع المتوقع في انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تواجه الدول واحدا أو مزيجا من الدوافع الرئيسية التي تشمل الصراع وجائحة كوفيد-19 والظواهر المناخية المتطرفة وتفشي الجراد.

ومن دواعي القلق الأخرى، تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: “نحن نشهد على كارثة تتكشف أمام أعيننا. إن المجاعة – التي يقودها الصراع، والتي تغذيها الصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 – تدق باب ملايين الأسر”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا