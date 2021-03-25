الجوع الحادّ يهدّد لبنان واليمن وسوريا والصومال ضمن 20 دولة حول العالم

ويحذر التقرير من أن أكثر من 34 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون بالفعل مستويات طارئة من الجوع الحاد، مما يعني أنهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن “حجم المعاناة ينذر بالخطر. يتعين علينا جميعا أن نتحرك الآن وأن نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش ومنع حدوث الأسوأ.”

وأضاف “في العديد من المناطق، بدأ موسم الزراعة للتو أو على وشك أن يبدأ. يجب أن نسابق الزمن وألا ندع هذه الفرصة لحماية إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق الاستقرار فيه وربما زيادته”.

34 million people worldwide are only one step away from starvation.@WFP & @FAO have issued an early warning for urgent humanitarian action in 20 countries to stop rising hunger and risk of famine: https://t.co/BRS377RmOB #HungerHotspotspic.twitter.com/UzO6Bv2eTF — United Nations (@UN) March 23, 2021

ويواجه الناس في اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا مستويات كارثية من الجوع الحاد. وتعاني بعض العائلات في مناطق في جنوب السودان واليمن بالفعل من الجوع والموت، أو أصبحت معرضة لخطر المجاعة.

وبينما توجد معظم البلدان المتضررة في قارة أفريقيا، قال التقرير إنن من المتوقع أن يرتفع الجوع بشكل حاد في معظم مناطق العالم.

كارثة تتكشف

هناك عدة عوامل وراء الارتفاع المتوقع في انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تواجه الدول واحدا أو مزيجا من الدوافع الرئيسية التي تشمل الصراع وجائحة كوفيد-19 والظواهر المناخية المتطرفة وتفشي الجراد.

ومن دواعي القلق الأخرى، تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: “نحن نشهد على كارثة تتكشف أمام أعيننا. إن المجاعة – التي يقودها الصراع، والتي تغذيها الصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 – تدق باب ملايين الأسر”.