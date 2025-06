الجوع الحادّ يهدّد لبنان واليمن وسوريا والصومال ضمن 20 دولة حول العالم

ويحذر التقرير من أن أكثر من 34 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون بالفعل مستويات طارئة من الجوع الحاد، مما يعني أنهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن “حجم المعاناة ينذر بالخطر. يتعين علينا جميعا أن نتحرك الآن وأن نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش ومنع حدوث الأسوأ.”

وأضاف “في العديد من المناطق، بدأ موسم الزراعة للتو أو على وشك أن يبدأ. يجب أن نسابق الزمن وألا ندع هذه الفرصة لحماية إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق الاستقرار فيه وربما زيادته”.

34 million people worldwide are only one step away from starvation.@WFP & @FAO have issued an early warning for urgent humanitarian action in 20 countries to stop rising hunger and risk of famine: https://t.co/BRS377RmOB #HungerHotspotspic.twitter.com/UzO6Bv2eTF

— United Nations (@UN) March 23, 2021