التسويق الخفي لمنتجات وتقنيات لا تقدم جديدا في أحيان كثيرة

شهدت الشهور الماضية حادثتين لافتتين ويمكن التأمل فيهما لمعرفة ما يجري خلف الستار دون إمكانية الوصول إلى يقين حولها. فعلى موقع الشبكات الاجتماعية ريديت تعرض الملايين لمحاولات متضاربة حول الأسهم، واستخدم في ذلك السجال أدوات تقنية مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر الأسهم التي يتم الحديث عنها بين ملايين مشتركي ريديت، فضلا عن استخدام ما يسمى بـ بوتات وهي أدوات برمجية، استخدمت حينها للتضليل عبر انتحال صفة مشتركين اعتياديين لتحاكي المشتركين بنشر تلقائي للردود أو المواضيع لتوجيه قرارات المستثمرين من المستجدين في عالم الأسهم.

أما على منصة كريسيتز للمزادات فقد كان هناك صولات وجولات لتقنية أخرى تدعى تقنية الرعبون الرقمي ( توكن غير قابل للاستبدال (NFT)-non-fungible token) وهي قيد رقمي للعمل الفني كما جرى مؤخرا مع تسجيل تغريدة لمؤسس تويتر وبيعها بالمزاد وتدوين الملكية للمشتري بهذا العربون الرقمي NFT وهو أسلوب توثيق محاسبي يتم بالتشفير في أنظمة الكمبيوتر ويماثل إلى حد ما بعض جوانب التوثيق في تقنية بلوك تشين لكنه أصبح أكثر رسوخا في عالم الفن الرقمي. ويختلف هذا الرمز عن العملات المشفرة بانه غير قابل للتداول بل لأغراض توثيق الملكية في الأعمال الفنية وأعمال المشاهير وما يشابهها من محتوى.

ومثلا يمكنك التقاط واستنساخ الصور الرقمية لكن إثبات ملكيتها لن يكون ممكنا دون أن تمتلك الرمز أو العربون الرقمي والتوثيق الصادر له من شبكة إيثريوم وهي شبكة بلوك تشين للعملة المشفرة أيثريوم. وهو الأمر الذي استخدمته وكالة الانباء أسوشيتد برس لتوثيق نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة على عنوانها في شبكة بلوك تشين.

وأدارت دار كريستيز مزاد عمل فني رقمي بالكامل، ليباع في نهاية المزاد بمبلغ 69.3 مليون دولار في أول مزاد من نوعه لهذه الأعمال الرقمية لفنان اسمه مايك وينكلمان والمعروف باسم (بيبل)، ولكن هناك تشكيك بما يكمن وراء تصدر تلك التقنية للمشهد بخبر تصدر العناوين على أنها أغلى لوحة رقمية، دون أي مبررات فنية، مع شبهات تواطؤ بين البائع والمشتري للترويج لتقنية التوثيق NFT بحسب بعض التقارير التي تلفت الى ارتباط المشتري بتأسيس عملة مشفرة -اسمها أي كوينز Coins-e والتي تلاشت بعملية احتيال.

لابد من الانتباه عند النظر بطرق الاحتيال التقني التي ضربت العملات المشفرة مثل بيتكوين وغيرها، إلى وجود سيولة هائلة لدى بعض الشبان ممن حققوا أرباحا خيالية، الأمر الذي يغري بعضهم بالتلاعب بمنتجات وخدمات مع جزء بسيط من ثرواتهم المستحدثة التي أصبحت تقدم لعدد منهم نفوذا هائلا يكفي للقيام بالمضاربات للتلاعب بأسعار أي عملة مشفرة أو حتى أسهم الشركات المتداولة، متسلحين بدراية تقنية كبيرة وأموال كثيرة حصلوا عليها بسهولة فائقة أحيانا. والمال يشتري كل شيء على الإنترنت والشبكات الاجتماعية بما فيها مصادر كانت تعد حتى وقت قريب وسائل راسخة لضمان أو لإضفاء المصداقية. ولن تتمكن بسهولة من اتخاذ قرارات هامة بضوء ذلك وكي تكون على يقين لا يرقى للشك إزاء بعض الحلول التي تقرأ وتسمع عنها على الإنترنت. عليك دوما بتأمل هذه الحلول بالنظر إلى المشكلة الأصلية التي تريد حلها، ووقتها وفي سياق منطقي يمكنك تجاوز أولى خطوات اتخاذ القرار مع التحري الواجب إجراءه للتحقق من المنتجات ووجود حاجة فعلية لما يتم الترويج له. فلا يهمك إيلون ماسك مؤسس تسلا، فما يقوله ويفعله هذا الملياردير وأمثاله هو الترويج بقصد أو دون قصد، لفقاعات وصرعات كثيرة.

وحين ترى أخبارا بعناوين عبثية أو لا تعقل مثل “بيع تغريدة بمليوني دولار ” فعلى الأرجح أن الهدف ترسيخ قيمة أو شهرة لأشياء وشخصيات متواضعة أو أن هكذا صفقات جرت بأموال من مصادر “غير طبيعية” وفي كل الأحوال، لا تضيع وقتك فعدد من يتابع تلك العناوين التي لا تصدق سيهدر وقته وأكثر في محاولته تصديقها. فمن وراء شراء أغلى تغريدة، هو سينا إستافي الرئيس التنفيذي لشركة مغمورة اسمها بريدج أوراكل فيما يرتبط مشتري أغلى لوحة رقمية بعملة مشفرة -Coins-e- تلاشت بعملية احتيال.