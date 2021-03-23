إثيوبيا تجدد رفض الوساطة وتؤكد مواصلة بناء وملء سد النهضة

نقلت رويترز تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مجددا في خطاب أمام البرلمان على إعادة ملء خزان السد، مقدرا تكلفة التأجيل لمدة عام بمليار دولار.

وقال “إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في التسبب في ضرر لا لمصر ولا السودان، لكن إثيوبيا لا تريد أن تعيش في الظلام”.

وفي ردّه على أسئلة لنواب البرلمان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن سد النهضة مشروع قومي، وإن حكومته ستستمر في استكماله رغم الضغوط.





وتصرّ أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصرّ مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.