تقرير : ارتفاع أسعار الغذاء سببه مضاربات صناديق التحوُّط

ويشير مقال بزنس لاين Business Line إلى أن أسعار الغذاء بلغت أدنى مستوياتها في منتصف عام 2020، ثم ارتفعت بشكل مفاجئ وسريع في النصف الثاني من السنة الماضية بسبب انتشار جائحة كورونا وما فرضته من انقطاع في الإمدادات ومعوّقات في حركة النقل العالمية، لكنّ لم يكن هناك مبرّر ملموس لارتفاعها.

فهناك مخزون كافٍ من المحاصيل الغذائية،ولا يكفي النظر إلى تقلبات الأحوال المناخية التي أثّرت سلباً على الإنتاج في بعض الدول مثل الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا، فهي لم تكن بحجم مؤثر يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد اشارت مطلع الشهر الجاري إلى إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية.

ويرى كاتبا التقرير شاندراسيخار وغوش، أن سر ارتفاع أسعار الغذاء تتأثر بعوامل أخرى مثل المضاربة من صناديق التحوط ضمن عوامل عديدة تؤثّر على توازن العرض والطلب في السوق، فالتأثير الذي أحدثته الزيادة في التخزين وفرض القيود على الإمدادات الفعلية للأسواق شجّع المضاربين مثل صناديق التحوّط على اللعب في سوق الغذاء العالمية بحثاً عن عائدات مرتفعة. ففي 1 آذار 2021، أفاد «ساكسو بنك» بأن صافي عقود الشراء التي تحتفظ بها صناديق التحوّط، عبر عقود 24 سلعة أساسية، بلغ مستوى قياسياً هو 2.7 مليون عقد بقيمة إجمالية تبلغ 144.4 مليار دولار بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار.

وتوضح الصحيفة بأن عقود الشراء هي عمليات شراء الأصول الأساسية التي تتم توقّعاً لارتفاع الأسعار. أما عقود البيع (short position)، فهي تعكس التزاماً بالبيع بسعر محدّد حتى إذا كان البائع لا يمتلك السلعة، لكنه يتوقع انخفاض سعرها إلى أقلّ من المستوى الذي تفاوض عليه. صافي عقود الشراء هو الفرق بين كمية عقود الشراء وكمية عقود البيع. لذا، عندما يسجّل صافي عقود الشراء فائضاً، فهذا يعني أن المستثمرين يُظهرون ميلاً لشراء السلع توقعاً منهم لارتفاع الأسعار. هذا التوجّه نحو المضاربة كان مدفوعاً بتوافر التمويل الزهيد الكلفة، ونتيجة سياسات نقدية نفّذتها المصارف المركزية حول العالم قضت بضخّ كميات هائلة من السيولة في اقتصاداتها على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

وتجتمع المضاربة على السلع الغذائية مع عوامل أخرى مثل ضعف الدولار والسيولة الزائدة نتيجة السياسة النقدية المنفلته مع ارتفاع كلفة شحن الحبوب والبذور الزيتية أعلى مما كانت عليه في جميع الأشهر منذ تشرين الأول من عام 2019، كذلك الحال مع مخاوف من التضخم دفعت بمستثمرين للمضاربة بأسعار السلع الغذائية.