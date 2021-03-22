ترامب سيستثمر شعبيته بإطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به

سيعود رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، الذي أغلق تويتر حسابه منذ كانون الثاني/يناير لاستخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عبر شبكة اجتماعية جديدة خاصة به بحسب ما أكده مستشاره الأحد (21 مارس/آذار).

ولفت جيسون ميلر لشبكة فوكس نيوز “أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة”.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه “المنصة” مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع “مارالاغو”، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

وأكد اتصال العديد من الشركات التقنية لعرض ما لديها وأضاف بأن المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين .

يأتي ذلك بعد اتهام تويتر بالتحيز لصالح الديمقراطيين وفرض رقابة لدعمهم وحذف حساب دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد عملية اقتحام مبنى الكابيتول لساعات في 6 كانون الثاني/ يناير والتي اتهم ترامب بالتحريض لها.