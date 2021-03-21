محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الإمارات تستحدث إقامة العمل الافتراضي

الإمارات تستحدث إقامة للعمل الافتراضي للسماح لأي موظف في العالم الإقامة بالدولة والعمل خارجها

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تستحدث إقامة العمل الافتراضي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بقصر الوطن، وأقر سموه استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن .. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي … حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الاقامة”.

وأضاف سموه إن تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، قائلاً: “مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم..  بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.

 

 

 

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