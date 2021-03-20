السعودية تقبل على خصخصة 16 من القطاعات الحكومية بحصيلة 4 مليارات دولار لسنة 2021

ونقل عن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في السعودية، ريان نقادي أن التقديرات تشير إلى تحقيق 4 مليارات دولار من الخصخصة هذا العام.

وتم إقرار نظام التخصيص ليتضمن 16 قطاعاً حكومياً وإجمالي 32 قطاعا ووكالة حكومية ومشاريع مستقبلية لتحسين الأصول ورفع أداء المرافق الحيوية والاجتماعية وذلك من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الاستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من الداخل والخارج. وسيشمل التخصيص قطاعات مثل التعليم (خصخصة 60 مدرسة حكومية) والصحة والبيئة والنقل والطاقة ومشاريع البنى التحتية.

محمد الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أكد إن النظام يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المديين القصير والطويل بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتابع الجدعان، أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030، متوقعا أن النظام سيسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لخلق فرص وظيفية للمواطنين.

ولفت، إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بالتنفيذ من خلال التعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، مشدداً على أن النظام يعزز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين محلياً ودولياً.

ومن القطاعات المستهدفة وفقاً للموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، يبرز قطاع التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات الحكومية، قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتشمل الوزارة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كذلك قطاع البيئة والمياه والزراعة ومنها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية، قطاع الصحة ويشمل وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.الحلول المبتكرة

من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام سيدعم جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات المملكة، وتقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وواصل المغلوث، أن التخصيص سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشاريع، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص.

وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن النظام سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص، والشراكة بين القطاعين التي يدعمها المركز الوطني للتخصيص من خلال النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.

واستطرد «سيتم العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في التنفيذ بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وزيادة قدرة الاقتصاد لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وكذلك توليد فرص وظيفية نوعية للمواطنين.