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سامية، أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا

سامية حسن تستعد لأداء القسم الرئاسي لتصبح أول امرأة تتولى الحكم بتنزانيا عقب وفاة الرئيس الرئيس التنزاني جون ماغوفولي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سامية، أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا

 

وستؤدي سامية حسن اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للبلاد، لتكمل فترة الرئاسة الباقية للرئيس الراحل، والتي بدأها العام الماضي لمدة خمس سنوات.

وكانت تنزانيا قد أعلنت رسميا وفاة الرئيس جون ماجوفولي، عن 61 عاما،  أمس الأربعاء وسط توقعات تلمح إلى وفاته متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا بعد أن واظب على انكار خطره.

وأعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

وكانت سامية حسن أول نائبة لرئيس تنزانيا بعد الانتخابات العامة التي جرت عام 2015، وتم انتخابها مع الرئيس الراحل جون ماغوفولي، وأعيد انتخابهما في 2020.

تولت سامية حسن عدة مناصب كان بينها منصب عضو البرلمان وكانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس لشؤون الاتحادات في الفترة ذاتها.

 

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