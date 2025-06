شكوك حول دوافع عنصرية وجائحة كورونا المستجد وراء قتل أمريكي لـ 8 اشخاص بينهم 6 نساء آسيويات

ويشتبه بوجود دوافع عنصرية للجريمة التي يعتقد أنها تستهدف آسيويين في موجة كراهية متواصلة منذ انتشار جائحة كورونا المستجد والترويج أنها فيروس صيني بحسب صحيفة الغارديان، وكان ضابط الشرطة جاي بيكر قد قام أيضا بنشر على حسابه صورا لقمصان تحمل عبارات عنصرية ضد الصين وربطها بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تظاهر مئات الأشخاص في مدينة سياتل بولاية واشنطن للاحتجاج على العنف ضد الأمريكيين الآسيويين خلال جائحة كورونا.

وأفادت صحيفة “سياتل تايمز” بأن حشدا من المحتجين تجمع في هينغ بارك في الحي الصيني الدولي في سياتل للمشاركة في مسيرات تدين الهجمات ضد الأمريكيين الآسيويين.

وكانت الشرطة قد ذكرت في مؤتمر صحفي أن المشتبه به في ارتكاب هذه الجرائم، روبرت آرون لونغ، اعترف بإطلاق النار في الأماكن الثلاثة في أتلانتا، لكنه نفى أن يكون الدافع وراء الهجوم هو العنصرية.

Hey Captain Jay Baker with Cherokee Country Sheriff's Office… this you? pic.twitter.com/1pTlwSlYZQ

— Rich Phelps (@RichPhelps) March 17, 2021