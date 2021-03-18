رسالة مفتوحة من الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”

مّر عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية عن تحول مرض كوفيد-19 إلى وباء عالمي.

عام كامل تغيرت فيه حياتنا، حتى أصبحنا لا نتذكر آخر مرة خرجنا فيها لحضور فيلم في السينما، أو تناولنا القهوة مع أصدقائنا أو زملائنا في مكان عام. عامٌ ربما غلبت فيه الخيبات، ولكنه فتحَ أيضاً أبواباً واسعة للتأمل والتعلّم والأمل.

مر هذا العام بخسائر كبيرة، حيث وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى 117 مليون شخص، توفي منهم 2.6 مليون مريض، وهي أرقام كبيرة ومحزنة للغاية. ولم تقتصر الخسائر على حالات الوفاة وحسب، حيث شهدنا مستويات كارثية من الخسائر الاجتماعية أيضاً، من فقدان العمل إلى إغلاق الشركات العائلية، وتخلف التلاميذ والطلاب عن الدراسة، وعدم القدرة على حضور جلسات العلاج الطبي، وغيرها الكثير من الخسائر التي خلفت نتائج سلبية على الصعيدين العاطفي والجسدي، ناهيكم عن تأثير الجائحة الكبير على الصعيد المالي وحرمانها الملايين من الاستقرار والثقة بالمستقبل. لقد كانت هذه الأزمة كابوساً غير مسبوق طال مختلف أرجاء العالم، وشعرنا في بعض الأحيان أنّه لن ينتهي على الإطلاق.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، تمكنا من التعلّم من هذه التجربة، لا سيما فيما يتعلق بجهود تطوير اللقاحات والعلاجات للحد من انتشار هذه الجائحة. وقد ابتكرنا طُرقاً جديدة لاستثمار التكنولوجيا الرقمية والتعاون مع الهيئات التنظيمية، لأداء المهام معاً وبالتوازي، وليس بالتتالي. أتاح هذا الأمر للعلماء والمتخصصين فرصة تطوير التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 الخاص بنا بسرعة غير مسبوقة، دون التأثير على سلامة اللقاح وجودته. لقد شهدنا استثمار الإنسان لعبقرتيه لحل المشكلات التي لم توجد حتى في مخيلتنا منذ 12 شهراً فقط. وتضمنت هذه الجهود في فايزر اختراع حاويات شحن حرارية جديدة لتخزين اللقاحات ضمن درجات حرارة باردة للغاية أثناء عملية النقل، فضلاً عن غرف امتلأت بمجموعة من المعدات الجديدة المبتكرة التي لم تكن قد اختُرعت قبل 11 مارس 2020. وسنحت لي فرصة الاطلاع على هذه الأجهزة شخصياً للمرة الأولى عندما استضفنا الرئيس بايدن في منشأتنا في كالامازو بميشيغان، قبل ثلاثة أسابيع، في لحظة ملأتنا بمشاعر الفخر والسرور.

ومن ناحية أخرى، علمتنا الازمة جدوى التعاون بين الشركات في قطاعنا، إذ أسهمت الجهود التعاونية بين فايزر وبيو أنتيك وبين موديرنا والمعهد الوطني للصحة في تطوير أول لقاحين في العالم يعملان بتكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي الرسول mRNA. ولم يكونا أول لقاحين في العالم لمكافحة كوفيد-19 فحسب، بل الوحيدين الذين يعملان بهذه التكنولوجيا. كما سيُسفر التعاون القائم بين جونسون آند جونسون وميرك الآن في مجال التصنيع في تسريع زيادة أعداد جرعات اللقاح المتاحة للعالم بأسره.

وفي ضوء هذا الرصيد الكبير من الخبرات المكتسبة، نستكمل العام الأول للأزمة مُدركين بأنّ نهايتها باتت تلوح في الأفق، حيث بدأنا نشهد بيانات فعلية مشجعة حول اللقاح الخاص بنا من إسرائيل وغيرها من الدول. وبفضل الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص بدأ اللقاح بالوصول إلى الدول الأشد فقراً، مع وصول جرعات لقاح كوفيد-19 القائم على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي الرسول إلى رواندا الأسبوع الماضي. وفي ظل تسارع انتشار اللقاح في مختلف أنحاء العالم، أصبحنا نلمس عودة الأمل بشكل أكبر من أيّ وقت مضى. وبدأنا نشعر بالأمل الذي يراودنا عند عودة فصل الربيع، غير أنّه لا يقتصر في هذه المرة على السعادة لمرور فصل الشتاء البارد الطويل، بل يتعلق بالنجاة من واحدة من أكثر الحقبات خطورة في تاريخ البشرية.

إلا أننا ندرك برغم كل ما تقدم أننا لم نتجاوز المرحلة الحرجة بعد، ونحن في فايزر ندعم التصريحات الأخيرة للسلطات الصحية حول العالم فيما يتعلق بضرورة اخذ الاحتياط خلال الأشهر المقبلة. فلا بد من مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر الى ان يتم تطعيم العدد الكافي من الأشخاص لتشكيل مناعة جماعية. ومن جانبنا، نتعهد بمواصلة جهودنا العلمية، لقد بدانا تجارب معززة لمعالجة سلالات الفيروس المتغيرة باستمرار؛ كما اننا نُجري سلسلة من الدراسات التي تستهدف فئات إضافية مثل السيدات الحوامل والأطفال، ونحن نعمل ايضا على تطوير العلاجات المضادة للفيروسات في العيادات سعياً لمساعدة المرضى في التغلب على كوفيد-19.

ونجحنا خلال 12 شهراً فقط في تخطي المستحيل وتحقيقه إلى واقع ملموس، ونحن الان أمام مهمة بذات الأهمية والصعوبة ولكنّها قابلة للإنجاز. وسيكون لزاماً علينا عند تجاوز أزمة كوفيد-19 أن نواصل الاستفادة من الدروس التي تعلمناها خلال العام الماضي وضمان استعدادنا بشكل أفضل للعام المقبل. وسيكون هذا تخليداً لذكرى أولئك الذين فقدناهم وطريقة لضمان انتصار العلم على جميع الصعاب.

ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”