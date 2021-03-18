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إطلاق “صنع في السعودية” أول برنامج حكومي لدعم الصناعة والإنتاج المحلي في 28 مارس

السعودية تطلق برنامج “صُنع في السعودية” لتعزيز المنتجات المحلية والخدمات داخليا وعالميا في 28 مارس في أول برنامج حكومي من نوعه وسيعتمد تصميم موحد لشعار المنتجات المحلية، وتقديم أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إطلاق "صنع في السعودية" أول برنامج حكومي لدعم الصناعة والإنتاج المحلي في 28 مارس

وكالة الأنباء الرسمية”واس” أفادت أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويقدم البرنامج للشركات الأعضاء فيه فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة “صُنِعَ في السعودية”في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

وسيتم إطلاق البرنامج https://madeinsaudi.sa في فعالية افتراضية يكشف فيها الستار عن شعار “صنع في السعودية” الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية وتوليد فرص عمل للشباب السعودي.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني لرفع كفاءة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.

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