إطلاق “صنع في السعودية” أول برنامج حكومي لدعم الصناعة والإنتاج المحلي في 28 مارس

وكالة الأنباء الرسمية”واس” أفادت أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويقدم البرنامج للشركات الأعضاء فيه فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة “صُنِعَ في السعودية”في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

وسيتم إطلاق البرنامج https://madeinsaudi.sa في فعالية افتراضية يكشف فيها الستار عن شعار “صنع في السعودية” الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية وتوليد فرص عمل للشباب السعودي.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني لرفع كفاءة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يُطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف برنامج #صنع_في_السعودية، بهدف دعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.https://t.co/DIiEIctGyQ pic.twitter.com/w1eaCgqbIV — Saudi Made – صُنع في السعودية (@SaudiMade) March 17, 2021