المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات تحكم لشركة خاصة في قضية ضرائب كبرى

قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات مؤخرًا بعدم قبول طعن قدمته الهيئة الاتحادية للضرائب (“الهيئة”) بشأن الضرائب والغرامات الإدارية التي فرضتها الهيئة ضد شركة إماراتية، وهي شركة مرطبات مقرها إمارة دبي، فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية. وكان مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا الممثل القانوني لهذه الشركة، بحسب نشرة وصلت أريبيان بزنس.

تلفت النشرة إلى أن المحكمة قررت بأن تقوم الهيئة برد مبلغ الغرامات الإدارية بالكامل إلى الشركة (الخاضعة للضريبة). وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الاتحادية العليا حكمًا لصالح الخاضعين للضرائب، وقررت إلغاء جميع الضرائب والغرامات الإدارية التي فرضتها الهيئة الاتحادية للضرائب على هذا النحو.

كما قام مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا بتمثيل الشركة بنجاح في جميع مراحل التقاضي والنزاع؛ وذلك أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجنة فض المنازعات الضريبية. وقد قضت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن المقدم من الهيئة ضد القرار السابق الذي أصدرته لجنة فض المنازعات الضريبية، وقبلوا الطعن المتقابل المقام من الشركة ضد قرار لجنة فض المنازعات الضريبية (وبذلك، قررت المحكمتان أنه لا وجه لفرض الغرامات الإدارية من الأساس).

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الهيئة قد فرضت غرامات إدارية دون وجه حق، حيث أن الهيئة فرضتها على سند غير صحيح مفاده أن الشركة جمعت تلك الأموال كضريبة، ولم تبلغ عن هذه الضريبة أو تصرح عنها طوعًا. وقد قضت المحكمة ببطلان دفوع الهيئة للأسباب التالية:

• حيث إنه ثبت أن السلع التي يُزعم أن “الضريبة” قد تم تحصيلها عليها لم تكن خاضعة للضريبة من الناحية القانونية في ذلك الوقت، إذ أن الشركة لم تكن في ذلك الوقت مخزنًا لأغراض الضريبة الانتقائية، ومن ثمّ فلا يمكن اعتبار الشركة قد قدمت إقرارًا ضريبيًا غير صحيح.

• إذا لم يكن تحصيل الضريبة الانتقائية قائمًا على سند صحيح، فلا يمكن أن تكون هناك أدلة تدعم فرض الغرامات الإدارية أو أساس لذلك؛

• حيث إن الالتزام بالإفصاح عن الضريبة لم يكن قائمًا خلال الفترة السابقة لتطبيق القانون، لم تكن هناك ضريبة مستحقة الدفع من إجمالي المبالغ المُحصلة من قِبل الشركة من المتعاملين.

• لا يحق للهيئة الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة “كضريبة”، ويجب عليها ردها للمتعاملين، حيث إنها في هذه الحالة لا تكون “مستفيدًا”

بل إنها “وسيط” لرد المبالغ المُحصلة دون وجه حق.

وبناءً على ما سلف ذكره من أسباب، أعلنت المحكمة أن النهج الذي اتبعته الهيئة لفرض غرامات إدارية غير قائم على أساس قانوني.

يضع هذا الحكم سابقة قضائية نهائية وباتّة من شأنها أن تكون وثيقة الصلة بالعديد من الطعون الضريبية المنظورة أمام القضاء، بما في ذلك الطعون المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، حيث إنه يحدد مبدأ واضحًا يتعلق بالتطبيق الموضوعي للضريبة كأساس لفرض الغرامات إدارية.

ويرد في الملحق بهذه المقالة حكم المحكمة الاتحادية العليا في هذه القضية.

إجراءات الطعن

هذه الأحكام تؤكد على قوة القضاء الإماراتي فيما يتعلق بالفصل في المسائل الضريبية، ودعم الحقوق القانونية للخاضعين للضرائب في الطعن على تقييمات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الضرائب والغرامات. فعند الطعن على تقييمات الهيئة، يجب على الخاضعين للضرائب الالتزام بالإجراءات المحددة والجدول الزمني لإجراءات إعادة الاحتساب والإعفاء وإعادة النظر والاعتراضات أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والطعن أمام المحاكم الاتحادية الإماراتية ذات الصلة. بحسب النشرة التي أعدها محمد البغدادي (مستشار أول، التقاضي الضريبي، دبي)